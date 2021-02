Ignacio Jara entra pierna en ristre en polémica de Cobreloa: “Siempre callé muchas cosas”

Ignacio Jara, jugador de Colo Colo, colgó un mensaje en redes sociales que dejó plop a los hinchas del Cacique. “Siempre tuve que callar muchas cosas, pero a uno siempre lo quieren perjudicar y dejar mal al frente de los hinchas. Es un club grandísimo, pero con estas situaciones de gente que se cree inmune mata a esta linda institución”, disparó el zurdo aunque puso un emoji de un zorro, por lo que la idea es que era hacia Cobreloa, su ex club. Y es así, tal cual.

Pero, ¿qué le pasó a Ignacio Jara? Para entender el tema hay que tomar los dichos de Adrián León, ex presidente de la comisión fútbol de Cobreloa, quien apuntó derechamente a Éric Ahumada, ex compañero de Ignacio Jara en los loínos, como el culpable de que no renovara con los Zorros del Desierto.

“Con Eric Ahumada habíamos llegado a un acuerdo con él. Incluso, antes que arribara el director deportivo Patricio Galaz se había conversado con él y con Roberto Riveros. Con ellos se había llegado a un acuerdo económico y en los plazos. Ahumada debió firmar el contrato que ya estaba en la sede, pero no fue. Cuando firmó su finiquito dijo que no firmaría el contrato pues tenía que hablar con su representante, que se iba de vacaciones y que después iba a avisar qué pasaría con él”, lanzó León en diálogo con Tiempo de Juego de Radio María Reina.

Ante esto, cayó la respuesta de Ahumada sin asco por Instagram. “Cuando no tienes cómo defenderte, desprestigias a las personas. Es una lástima que estés llevando una institución tan seria. Esto no es barrio, amigo mío. No mates una hermosa institución, una hermosa historia. Esto es como la pelotita”, tiró el defensor.

El mensaje de Eric Ahumada hacia Adrián Leon, dirigente de Cobreloa.

Y, acto seguido, vino el mensaje de Ignacio Jara dirigido hacia el mismo destinatario en horas de crisis en Cobreloa, donde renunció el flamante nuevo gerente deportivo, Patricio Galaz, a un mes de haber asumido y sin aún tener director técnico para el primer equipo. Complicado momento.