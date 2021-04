Gustavo Quinteros dichoso con su nuevo Colo Colo: “Jugamos como quiero, el equipo funciona”

Colo Colo derrotó a Everton mostrando, por tercer partido consecutivo, un 4-4-2 desde el comienzo con Gabriel Costa y Martín Rodríguez en la zona de volantes generando fútbol asistidos por un Leonardo Gil que cumple las facetas defensiva y ofensiva con oficio. Todos asistidos por un pívot, que hoy fue Bryan Soto, de buen partido, tras el paso de César Fuentes a apagar el incendio en defensa luego de la expulsión de Matías Zaldivia ante O’Higgins. El resultado fue un merecido 0-2 para el conjunto albo.

Ante esto, Gustavo Quinteros analizó que “empezamos igual que el partido anterior, jugando bien… Muy bien. Protagonistas, llegamos mucho por banda, jugamos bien en la tenencia en campo rival, generamos cinco, seis o siete situaciones y no estuvimos precisos. En el segundo se emparejó un poco, pudimos controlar los centros de costado de Everton y tuvieron pocas posibilidades, porque sin centros no participaron los delanteros. Contrarrestamos al rival y seguimos jugando como quiero. Se jugó muy bien, como el partido anterior que me gustó mucho 11 contra 11”.

“Tenemos que seguir trabajando en la definición, se generaron muchas situaciones hoy, tuvimos varias en el área y no estuvimos precisos. Pero generamos mucho en ataque, el equipo tiene bien la pelota y hay que seguir de la misma manera. Hay que perfeccionar lo que estamos haciendo bien, corrigiendo algunas cositas y seguir en este camino, que lo estamos haciendo. Cuando el equipo funciona, el que entre lo hace bien”, profundizó.

Colo Colo derrotó a Everton con goles de Iván Morales y Gabriel Costa y ahora va al Superclásico. | Foto: Agencia Uno

Asimismo, recalcó que “yo le doy importancia al juego, lo tengo demasiado en cuenta. Si el resultado no se da… Como pasó el partido anterior, donde jugamos muy bien aún con 10 y el rival no nos superó en el juego. Más allá del resultado, que es importantísimo, me quedo conforme cuando el equipo juega como quiero”.

Sobre cómo se dio el segundo tiempo, Quinteros explicó que “ellos cambiaron el sistema y pusieron un volante central y dos interiores más adelantados, ahí nos empezaron a ganar el mediocampo. Ahí lo pusimos a Costa en esa posición, quedó Morales como delantero, fue Bolados como extremo y entró Solari después y solucionamos el problema. Tuvimos una contra que fue la de Waterman en diagonal con un pase entre líneas donde no marcamos bien. Después no tuvimos en contra de peligro. Me voy muy conforme porque el equipo jugó muy bien en defesna y generando situaciones”.

De igual manera, el argentino recalcó que “la confianza se agarra desde el juego, diciéndole la verdad a los jugadores, pensar en jugar mejor que el rival, así tendremos más opciones de ganar los partidos. Terminó el primer tiempo y les dije que no nos presionáramos por haber fallado. Iba a llegar si manteníamos el juego. Después vino el penal, una gran jugada entre Morales y Costa que fue una buena definición. Hicimos un partido muy bueno que nos da confianza para el clásico y todos los partidos que vengan”.

Finalmente, comentó que de cara al Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile “llegamos bien, tenemos que trabajar mucho más, recién comienza la temporada y estamos cambiando un sistema de juego, ahora vamos con uno nuevo que no usamos (4-4-2 o 4-2-2-2). El año pasado jugamos 4-3-3 luego 4-2-3-1 que hoy lo hicimos al final. El equipo me da mucha tranquilidad, está creciendo, mejorando, generando situaciones en ataque. Hoy enfrentamos a un gran equipo. Siempre se puede mejorar”.

Prepárate para vivir la quinta fecha del Campeonato Nacional con el Superclásico, Colo Colo contra Universidad de Chile. Un partido donde nacen nuevos ídolos. Todos los detalles este domingo 25 de abril, a las 16:00 hrs, por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio.