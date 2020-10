Gustavo Quinteros se llena de optimismo: "No tengo dudas que este plantel tiene condiciones para estar arriba"

Los dos primeros partidos de Gustavo Quinteros al mando de Colo Colo no han sido como el entrenador esperaba. El Cacique igualó 2-2 en la agonía ante Coquimbo Unido en el norte y se comió una goleada 5-3 ante Unión Española en el Estadio Monumental.

Sin embargo, el argentino-boliviano trata de ver con optimismo el futuro del cuadro albo en el Campeonato Nacional. En conversación con Todos Somos Técnicos del CDF, el estratega analizó sus primera semanas en el club: "Pensé que en dos semanas lograba el cambio definitivo, pero no tengo dudas que al final del torneo el equipo va a jugar bien. Yo sabía que habían partidos seguidos y que no se podría trabajar mucho desde el comienzo, es un riesgo que asumí".

Por otro lado, Quinteros sabía que el panorama en Macul no era el ideal, pero de igual manera tomó el desafío de levantar al Cacique: "Nunca tuve temor. Por su puesto que analizo todas las opciones, miré el platel y tomé la decisión. No tengo dudas de que este plantel tiene para estar en los primeros lugares. Hoy me tocó tomar al equipo que está en esta posición por diversos motivos, no tengo dudas que saldremos este lugar".

Además, el entrenador analizó lo que será el trascendental duelo del próximo martes ante Jorge Wilstermann por Copa Libertadores: "El martes vamos a jugar como si fuera una final y por eso en la semana que viene no vamos a poder exigir a los jugadores en la parte física, porque se nos viene un partido difícil".

Gabriel Costa y el camarín



Otros temas que abordó el nuevo entrenador albo fueron el repunte de Gabriel Costa en esta dos fechas y el ambiente dentro del camarín. Sobre el atacante peruano, Quinteros afirmó que "me senté y hablé con él. Yo lo hago con todos, aunque acá aún no. Con Insaurralde no lo he hecho. Con Costa hablé mucho porque es un jugador que lo conozco. Está jugando a su nivel o cerca de su nivel".

"Necesita confianza y respaldo, de todos, del cuerpo técnico y del plantel. Cuando el jugador está así, intenta, corre para defender, presiona mucho", añadió.

Finalmente, el estratega habló sobre el ambiente dentro del vestuario albo: "Yo llegué al club y hay muchas cosas que no son ciertas (polémicas de camarín). No tengo nada malo para decir de los jugadores. Los entrenamientos son muy buenos, se les pide y responden. Ellos intentan en hacer todo bien. En el camarín yo veo muchas ganas. Que el hincha no se preocupe que dentro del camarín no habrá ningún problema".