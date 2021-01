Gustavo Quinteros blinda a Iván Morales tras denuncias por fiestas: "Su vida privada la vamos a resolver de forma interna"

Colo Colo está levantando el rumbo en el Campeonato Nacional y da la pelea para alejarse del descenso, pero este lunes recibió un duro golpe por culpa de Iván Morales. El delantero fue acusado por sus vecinos de realizar fiestas clandestinas hasta altas horas de la noche en plena pandemia, lo que generó un nuevo dolor de cabeza para el club.

Inmediatamente desde el cacique tomaron medidas y "encerraron" al artillero en la Casa Alba, además de un tirón de orejas por parte de Aníbal Mosa. Sin embargo, faltaba la versión de Gustavo Quinteros al respecto.

Este viernes el técnico albo conversó sobre lo ocurrido con Morales y sorprendió al blindarlo por completo. "Iván nunca faltó a un entrenamiento ni llegó tarde. Cuando se recuperó de su lesión, estuvo siempre a disposición, entrenó al 100 por 100 y se ganó un lugar por sus actuaciones. No puedo decir nada de él, porque en el club cumplió".

Iván Morales seguirá siendo opción en Colo Colo pese a su polémica denuncia de fiestas clandestinas. Foto: Agencia Uno

Pero ahí Quinteros reveló que se tomarán medidas sin ventilar para afuera. "Se ha decidido solucionar esto de forma privada. El club y nosotros hablamos con Iván, es un tema delicado, pero la vida privada del jugador la vamos a resolver de forma interna para el bien del equipo, el club y el jugador".

El técnico recalcó que no quiere más problemas con Morales. "Haremos lo posible para que no vuelva a suceder y mientras él cumpla con sus obligaciones será tenido en cuenta, pero la forma en que se solucionará será de forma privada. Esperemos que con todas las medidas que hemos tomado, esto no vuelva a pasar y él pueda tener una vida tranquilidad y distinta si es que esto es reiterativo".

Finalmente, Quinteros dijo que no lo cortará del equipo y seguirá siendo opción. "Como profesionales, él no tuvo ninguna falta. Al contrario, se ganó el puesto jugando y entrenando. Vamos a tener en cuenta eso, pero en forma privada".