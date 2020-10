Gustavo Quinteros ronca con todo en Colo Colo: “Es imposible que estos jugadores no puedan revertir esto”

Gustavo Quinteros asumió un fierro en llamas al tomar Colo Colo, pero lo hizo con un convencimiento que ha traspasado a su discurso en estas horas que lleva al mando y ad portas de su inmediato debut, ante Coquimbo Unido el viernes a las 18:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por el Campeonato Nacional. Ahí, no contará con un largo listado de lesionados, pero ya ensaya algunos equipos e ideas dándole oportunidades a algunos que no han tenido muchas chances.

En diálogo con ESPN Radio, el argentino manifestó que “el equipo está golpeado por los resultados, por la posición en la tabla, pero lo más complicado son los lesionados. Son muchos y muy importantes. En la misma posición, como Carmona y Fuentes para este partido. A veces se complica más, porque tienes que meter mano a chicos que están para jugar, pero perder a las dos posibilidades de experiencia en una posición importante en el esquema… Los laterales también, Barroso recién volvió, Blandi también está lesionado, Mouche, bueno, hay varios. Si tuviéramos a la mayoría, se podría trabajar con todos y tener más variantes para afrontar un partido tan difícil ante un rival que viene jugando bien y que viene ganando”.

“Dije golpeado porque no se han sacado resultados. Anímicamente, uno se siente distinto. Apenas llegó la propuesta, me acordé de inmediato del plantel que enfrenté, los conozco a todos y tiene buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Tiene para pelear siempre el Campeonato. Pero esto viene del inicio de la temporada, donde no se dieron los resultados, hubo cambio de entrenador y ahora otra vez. Luego hubo problemas en pandemia en todo sentido. De todas maneras, la materia prima, los jugadores, están. Tenemos siete u ocho lesionados importantes y eso es lo más complicado. El momento se saca con trabajo, dando confianza, herramientas a los jugadores, que son buenos. Se puede revertir la situación. Pero teniendo a muchos lesionados se hace un poco más complicado”, abundó.

“Nos dijo que la responsabilidad es de él, que nosotros nos dediquemos a jugar. Quiere sacarnos presión” - Miguel Pinto, arquero de Colo Colo, sobre los primeros días de Gustavo Quinteros en el Monumental.

Pero, ¿cómo se arregla este desastre? “Se revierte dándoles confianza, herramientas. Entrenan muy bien. Es imposible que estos jugadores no puedan revertir esto. El tema es que hay varios que no están al cien por cien por lesiones y, además, vienen de una mala racha, se hace más difícil. Pero hay que decirles la verdad a los jugadores, se los digo de frente, hay calidad. Individualmente tienen que levantar y les vamos a dar todas las formas, entrenamientos y confianza para que eso pase, aparte del apoyo anímico. Así pueden aportar individualmente al funcionamiento. Los cambios constantes por estos motivos hace que no se consiga funcionamiento, conocimiento futbolístico, no juegan los mismos por derecha, izquierda, adelante, se cambian defensores. Hay que empezar de cero prácticamente”, sentenció.

El proyecto inmediato y 2021 del Colo Colo de Gustavo Quinteros



Para lo que se viene, Gustavo Quinteros tiene claro su punto de partida. “Estar penúltimo es mal resultado, pero el año pasado no. Está bien, Católica estuvo en un momento brillante, pero Colo Colo salió segundo. Ahora está con vida en Copa Libertadores”, comentó matizando un poco el presente.

“Tenemos la esperanza de salir poniéndolos al cien, diciéndoles la verdad, que hoy no están al ciento por ciento pero que pueden llegar. Debemos usar los entrenamientos y los partidos para jugar. Lo que más beneficiaría es sacar puntos para ganar confianza. Tenemos partido el viernes, miércoles, después el siguiente martes por Copa”, prosiguió.

Sobre lo que se debe trabajar, no tiene duda. “La parte física, anímica, futbolística, hay que mejorar todo, pero porque se ha hecho un mal trabajo. Hubo inconvenientes, lesiones, la pandemia, etc, etc, etc. Todo eso influyó negativamente. No es lo mismo llegar, hacer la pretemporada, jugar amistosos que llegar ahora, pero tuve confianza, creo en el trabajo que hago, en los jugadores que hay”, reflexionó.

Gustavo Quinteros aseguró que "imposible" no dar vuelta el presente de Colo Colo con el plantel que tiene. | Foto: Sebastián Órdenes, Colo Colo.

Eso sí, advirtió que “no se puede cambiar mucho, el plantel está constituido, el plantel viene jugando de una manera, no se puede cambiar mucho en las primeras dos semanas. Quizás en 15 días tenga cinco o seis recuperados, otros no”.

Finalmente, dijo que eligió este “fierro caliente” porque “tengo mucha ilusión de llegar a un grande de América como Colo Colo, por todo lo que representa. Mi ilusiono con sacarlo de este momento difícil con trabajo, con esfuerzo, con todo lo que he dicho. Estos jugadores no deberían estar donde están. Y también pienso en el mediano plazo para constituir un equipo que pelee el Campeonato el próximo año, de ser campeón de nuevo, me ilusiona. Como entrenador sé que estoy poniendo el pecho en un momento difícil, pero no tengo ningún problema y me hago responsable absoluto. Y ojalá en la Copa podamos dar una alegría ya a todos, dirigentes, hinchada, familias de nosotros, a todos, ya sea para octavos de final o para ir por la Copa Sudamericana”.