Carlos Caszely deslenguado y con el ventilador: cuenta secretos de Iván Morales y revienta por “poco digno” a Espina

Carlos Caszely tuvo un extenso diálogo con DaleAlbo Radio donde analizó el momento crítico de Colo Colo, su empate ante la Universidad de Concepción y el devenir de la institución de sus amores aunque, de paso, manifestó que el 9 titular del Cacique para salir del foso debe ser sí o sí Iván Morales. Es más, contó que le enseñó algunos secretos.

“Hoy día Iván Morales tiene que ser titular, por lo menos le pone más huevo, por lo menos corre más, por lo menos trata de desmarcarse. A Paredes no le puedes exigir absolutamente nada”, recalcó el Rey del Metro Cuadrado.

Asimismo, contó que “todos los chicos que me han pedido que les cuente los secretos del área, he ido y se los he enseñado. Es verdad, estuve tres meses (trabajando a Iván Morales) hasta que no apareció más. ¿Se agrandó? No lo sé. ¿Le prohibieron? No lo sé. Le enseñé varias secretos y cuando hizo los primeros goles hizo cosas que entrenamos. Esto lo hacemos piolita”.

Sobre el presente albo, el Gerente dijo que está “muy triste de ver a un Colo Colo raro, un Colo Colo que nos tiene acostumbrado a estar donde está. Con una formación hoy rarísima. Cómo es posible que juegue Véjar de puntero izquierdo, que es un lateral y que jueguen dos laterales para marcar la subida. Cómo puede ser que juguemos con un hombre arriba que no es capaz de aguantar una pelota, solo una. Un hombre que no es capaz de cubrir y cabecear una pelota para el compañero. Hoy, ¿cuántos remates tuvo Colo Colo en el primer tiempo? Uno de Parraguez que le pegó con el diario”.

Profundizando en el partido ante Universidad de Concepción, Caszely dijo que “lo rescatable de hoy día, más allá de las penurias que pasamos, es que Gabriel Costa estuvo muy bien 30 minutos y en el gol. El punto nos vale, cualquier punto nos sirve. Qué tristeza estar hablando de esto, porque en la historia de Colo Colo nunca habíamos estado tan complicados como hoy. Tengo la confianza que dejaremos dos abajo para empezar a preocuparnos de verdad en el plantel, para ver cuánto jugadores no continuarán y cuántos chicos subirán al primer equipo”.

“Espina no tuvo la dignidad de irse antes”



“Yo a mi edad nunca pensé ver a Colo Colo así. Yo veo a Colo Colo triste y eso no me gusta. Nosotros hemos criticado a Brayan Cortés y Gabriel Costa, pero nosotros tenemos que criticar porque andan mal, no porque sean bonitos. Uno tiene que criticar en este Colo Colo triste. En el partido pasado Iván Morales hace mucho más que Parraguez y hoy solo estuvo 10 minutos en cancha. Tiene que ser titular. Estos cambios de 10 o 5 minutos me cuesta entenderlo. Me cuesta entender los pocos minutos de Williams Alarcón. Tampoco entiendo lo del chico de Cobreloa (Ignacio Jara). Lesionado Matías, lesionado Valdivia, fuera Valencia y no lo ponen. El otro día el mismo entrenador dijo que entrena bien y no lo pone. No se logra entender lo que pasa en Colo Colo”, abundó.

Y, por supuesto, le metió un palo al ex gerente deportivo. “Cuando la cabeza está mala, el cuerpo no funciona. Cuando hay peleas a nivel dirigencial eso se traspasa al Monumental. Cuando llega un proyecto de Espina, que lo hizo muy mal, con Mario Salas que lo hizo muy mal, eso es un problema de los dirigentes por no tener huevos y sacarlos. También Marcelo Espina no tuvo la dignidad de irse antes. Después empieza el cambio de técnico y cuando se van les echan la culpa a otro. Espina culpó a otro, Gualberto Jara dijo que lo traicionaron”, disparó.

“Les puedo hablar de mi fracaso del penal, eso sirve”



Consultado por Gustavo Quinteros, el ídolo albo dijo que “yo creo que el no ha logrado entender lo que es Colo Colo. Colo Colo es una cosa totalmente diferente. Colo Colo es la mitad del país más mil y eso Quinteros todavía no se da cuenta. Cuando llegó pidió la ayuda y ahora no la acepta. Juega con un 4-3-3 y la defensa es muy lenta, no puede jugar con un 4-3-3 con el equipo arriba. Hoy necesitamos no bajar y quedarnos en primera”.

¿Y el retiro de los experimentados? “Perdón lo auto referente. Yo jugando por la selección le ganamos 2-0 a Brasil y ahí dije nunca más. Cuando le ganamos 3-0 a la U en el Nacional y dije no juego más. Tenía 35 años y perfectamente pude jugar más, pero uno tiene que ser digno y saber cuándo y cómo retirarse, porque al final uno da lastima. Y ahora con esto de las redes sociales que te hacen tira y tiene que saber el por qué. Cada jugador sabe cuándo, cómo y dónde retirarse. Cada ser humano tiene la obligación de saber cuándo es el momento o no”, recordó.

De paso, reiteró que iría para colaborar. “Lo dije hace un mes atrás, de guata voy si me piden. Me voy arrastrando para sacar a este Colo Colo adelante. Si me piden lo haría. A Colo Colo no lo levanta una charla de un tipo que sube al Everest. Imposible, eso es mentira, no lo levanta un charla. La única forma de salir es que ellos se den cuenta en el club que están, eso hay que hacerlos entender. Yo no saco nada con ir yo soy el máximo goleador del club. No, eso no vale. Son otras cosas que sirven, hay otra pedagogía. Yo les puedo hablar de mi fracaso del penal y cómo sale de ese fracaso. Eso sirve”, manifestó.

Finalmente, tuvo palabras para el nuevo regalón de los hinchas. “Hay dos formas de ver a (Maximiliano) Falcón. Nosotros sabemos que un uruguayo siempre va a meter, va a luchar, va a correr, va a trancar con la cabeza, pero que no pase la mitad de la cancha con pelota dominada. Un gallo que le metió y algunos se contagiaron. El es muy estilo uruguayo, pero que no pase la mitad de la cancha”, concluyó.