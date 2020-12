Barticciotto le cae con todo a los que quieren renovar por todo 2021 en Colo Colo: “El que exija eso es un caradura”

Uno de los tantos problemas que tiene Colo Colo, que perdió con Deportes La Serena y quedó a cinco puntos del penúltimo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, es que puede perder a seis jugadores para los últimos ocho partidos.

¿Qué pasó? Pablo Mouche, Carlos Carmona, Miguel Pinto, Darío Melo, Brayan Véjar y Felipe Campos terminan contrato con Colo Colo el 31 de diciembre de 2020 y no a final del Campeonato Nacional, como sí especifican los vínculos de otros futbolistas como Julio Barroso y Juan Manuel Insaurralde.

De ellos, sólo se han pronunciado Mouche y Carmona. El argentino manifestó que quiere conversar y el coquimbano dijo que “no ha pedido nada” a través de sus redes sociales. No obstante, ya se sabe que varios quieren aprovechar para firmar por todo 2021.

Ante esto, Marcelo Barticciotto les cayó durísimo. “El jugador que exige ahora que le hagan contrato en esta situación por todo el 2021 es un caradura”, disparó en ESPN Radio.

Sobre el presente de Colo Colo, sentenció que “el equipo no asoma, no mejora y hoy perdió un partido vital para poder de última salir un poco del fondo, respirar o alcanzar al penúltimo. Ahora es todo más cuesta arriba”.

Finalmente, Barti dijo que “Colo Colo no gana, no suma puntos. Algunos suman de a poco, pero por lo menos un punto te ayuda a alejarte del que no suma, que hoy es Colo Colo. Lo que le ha pasado a Coquimbo, Wanderers, Iquique. Va quedando atrás. Ahora queda a cinco de O’Higgins, a seis de Serena. Ya no es un partido, son casi dos. Y cada vez quedan menos fechas, el tema es preocupante”.