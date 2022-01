Colo Colo disputará este lunes 17 de enero su segundo partido de pretemporada válido por el Torneo Internacional de Verano que se juega bajo las altísimas temperaturas de Argentina, y su rival en esta ocasión, después de vencer a Universidad de Chile en su debut, será nada más ni nada menos que Boca Juniors.

Situación ante la cual tanto en Chile como en Argentina empiezan a vibrar el partido, que le servirá a ambos clubes para seguir preparándose de cara a lo que será la ardua temporada 2022. Por eso, desde el otro lado de la cordillera el periodista deportivo Juan José Buscalia habló con RedGol sobre el choque.

Y de entrada advierte que “son dos equipos de los que no vamos a discutir su grandeza, probablemente los dos equipos más populares de sus países, y siempre eso genera expectativa. Aunque no deja de ser un partido de pretemporada, con dos equipos que están en formación".

Tras eso, el rostro de DirecTV avisó que "Boca no va a presentar ninguna de sus novedades. Tiene un libro de pases bastante movido, con incorporaciones resonantes, la más destacada me parece la vuelta del Pipa Benedetto, pero todavía son jugadores que no están a la orden del entrenador y recién empiezan a moverse".

El destacado comunicador deportivo continuó explicando que "Colo Colo ya jugó su primer partido de verano y Boca todavía no, así que me parece que será interesante verlo, pero con moderada expectativa como son los partidos de verano”.

Y junto con eso también tuvo palabras para el duelo entre albos y azules, donde apuntó que "me pareció un típico partido en el que ambos necesitaban empezar a soltarse, me parece que no se pueden sacar grandes conclusiones de un partido de verano, más allá de que empiezan los entrenadores a tratar de ensamblar un equipo, pero son partidos prácticamente de entrenamiento y en ese sentido me parece que Colo Colo se queda con el valor de haberle ganado al rival de toda la vida”.

E igualmente comentó lo que fue el estreno de Juan Martín Lucero, a quien comparó con Nicolás Blandi. “Lo que vi de Lucero, después de lo que fue la experiencia y la desconfianza que generó la actuación de Blandi en Colo Colo, es como que Lucero tiene que sacarse un poco ese lastre y decir ‘bueno, yo puedo rendir en Colo Colo más allá de la actuación floja de Blandi’".

Para finalizar, Juanjo Buscalia hizo un análisis de lo que se viene para el Xeneize, y advirtió que “tiene por delante un año complejo, porque la gente tiene en (Juan Román) Riquelme a su máximo ídolo y por eso es vicepresidente del club y se le tolera que Boca haya pasado un año sin haber sido protagonista de la Copa Libertadores".

Eso sí, reconoce que por lo mimso ahora "se le empieza también a demandar los resultados, y Boca tiene una obsesión, que es la Libertadores, para la cual se está armando. Competir contra los brasileños hoy por hoy en el continente no es sencillo, porque tienen un presupuesto que está muy por encima del de los equipos argentinos".

"Por lo tanto el objetivo máximo de Boca, que es ganar la Libertadores, es para uno solo y entonces tiene que prepararse. Por eso la vuelta de Benedetto, Villa finalmente parece que se va a quedar, esta semana puede cerrarse la llegada de Ángel Romero y con todo eso me parece que Boca puede armar un equipo interesante como para tratar de pelear por objetivos ambiciosos”, concluyó.