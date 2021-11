Sabido es que Colo Colo estuvo a punto de contar con los goles de Marcelo Moreno Martins. El delantero de la selección de Bolivia y Cruzeiro había alcanzado un acuerdo total, celebrado públicamente por el Cacique a falta de la firma, pero a última hora se arrepintió argumentando que el cambio de técnico en la Raposa lo motivó a luchar por no caer a la tercera categoría con el club de sus amores y todo se derrumbó.

El tiempo pasó y viene un nuevo mercado de refuerzos. Y ante la poca actividad que ha tenido Christian Santos, Gustavo Quinteros mira nombres para reforzar la delantera. Obviamente, y al ser un viejo conocido suyo del combinado altiplánico, el nombre de Moreno Martins iba a orbitar de nuevo. Pero no pasó de alguna intención.

Así al menos lo dejó clarísimo el presidente de Colo Colo, Edmundo Valladares, tras la reunión de directorio de Blanco y Negro donde se habló de renovaciones y se aclaró la situación de varios futbolistas. “Lo descarto completamente. Por ningún motivo. No hemos vuelto a conversar. No ocultamos, queremos ser directos y transparentes. Fue un golpe. Teníamos todo aprobado, la intención que llegara. No se dio. Los jugadores que quieran venir a Colo Colo deben estar convencidos y ya nos dijeron en su minuto que no venía. No hemos insistido con ese tema”, disparó el mandamás albo.

Asimismo, sentenció que “no se ha acercado ningún interés. Colo Colo merece respeto y es un tema que se dio por superado”.

Colo Colo está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores y espera por la definición del Campeonato Nacional, donde lucha la corona con Universidad Católica en las dos últimas fechas.