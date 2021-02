Miiko Albornoz llega a Chile para negociar con Colo Colo: “Siempre mostraron interés y me presentaron un buen proyecto”

Colo Colo trabaja a toda marcha para armar un plantel competitivo para afrontar la temporada 2021 y cumplir con los deseos de Gustavo Quinteros. Y una de las peticiones del técnico argentino es fichar a un lateral izquierdo.

En ese sentido, el nombre que ha sonado con fuerza para suplir esa posición es Miiko Albornoz, quien está con la carta en su poder y llegó este sábado al país para negociar su incorporación al Cacique.

“Estoy muy contento de llegar a Chile, siempre me alegro cuando estoy acá, y estoy feliz. Lo que me motivó a venir es que Colo Colo siempre ha mostrado interés por mí, y el club me mostró un buen proyecto”, señaló en el aeropuerto para radio ADN.

Sin embargo, la contratación del chileno-sueco aún no se define en el directorio de Blanco y Negro por la condena de abuso sexual que arrastra, ya que cuenta con cuatro votos a favor, cuatro en contra y uno en reflexión.

Miiko Albornoz en su arribo a Chile conversó con @adnradiochile. “Colo-Colo siempre ha mostrado interés por mi y ahora me presentó un gran proyecto”, aseguró el sueco-chileno #LosTenores pic.twitter.com/nU8S6XsEkJ — C Ávila Soto (@CAvilaSoto) February 27, 2021

Ante ese panorama, durante la próxima semana el directorio tomará la decisión. No obstante, Gustavo Quinteros afirmó este viernes que cuenta con el fichaje del lateral y más aún cuando Ronald de la Fuente se fue a Curicó Unido.

Recordemos que Colo Colo ya anunció los fichajes de Juan Carlos Gaete y Felipe Fritz. Además, solo falta la firma de Martín Rodríguez. En tanto, suenan Octavio Rivero, Cecilio Waterman, Facundo Batista y Ramón Ábila.