Oficial: Ronald de la Fuente deja Colo Colo y es nuevo refuerzo de Curicó Unido

Uno de los nombres más resistidos por los hinchas de Colo Colo es Ronald de la Fuente. El lateral no tuvo el rendimiento esperado en su paso por el cacique y terminó saliendo en la reestructuración que lidera Gustavo Quinteros para la próxima temporada.

Pero con el capítulo de los albos ya cerrado, el jugador da el siguiente paso para levantar el rumbo de su carrera. Este viernes y tal como adelantó RedGol en La Clave, fue oficializado como el nuevo refuerzo de Curicó Unido.

De la Fuente pone fin así a un año difícil en el cacique, donde le costó afirmarse y terminó perdiendo el puesto ante Gabriel Suazo. Es por ello que junto a los torteros intentará recuperar aquel nivel que lo llevó a brillar en sus tiempos en la U de Conce.

Ronald de la Fuente deja Colo Colo para ser nuevo refuerzo de Curicó Unido. Foto: Agencia Uno

En sus primeras declaraciones, el lateral aseguró que "estoy feliz en lo personal y en lo familiar, hoy llegué a acuerdo con el club para ser parte de esta hermosa institución".

"De Curicó, como ciudad y como club, tengo hermosas referencias, me han hablado maravillas de su complejo, lo que me motiva para que todos juntos podamos hacer de este año un gran año. Espero que me reciban de buena manera, tal como los directivos del club", agregó.

De esta forma, De la Fuente se transforma en el cuarto refuerzo de Curicó Unido, sumándose a los ya presentados Adrián Sánchez (Cerro Largo), Fernando Coniglio (Huracán) y Felipe Villagrán (Coquimbo Unido).