Carlos Caszely fue parte de la comitiva que viajó a Buenos Aires para presenciar el duelo entre River Plate y Colo Colo. El Chino acompañó al Cacique, que sufrió una derrota, y en su regreso a Santiago lanzó una declaración en la cual le tiró las orejas a los dirigidos de Gustavo Quinteros por el resultado obtenido en Argentina.

"Hubo algún tipo de distracciones en el viaje que no me gustaron. Lo primero que me llamó la atención es que viajaran los familiares con hijos, con guaguas. Los jugadores estaban más preocupados de las señoras y de las guaguas que del partido más importante que tenía Colo Colo en esta ronda", lamentó Caszely ante Círculo Central.

Desde eso varias cosas han pasado: Colo Colo terminó la fase de grupos luego de una triste derrota ante Fortaleza y finalmente se despidió de la Copa Libertadores. Ahora, con la mente más en frío, desde Macul le contestaron a Caszely. Y Maximiliano Falcón tomó la palabra.

"Mi familia se quedó, mi señora y mi hijo no fueron. La verdad a mis compañeros no los noté nunca preocupados, se organizó bastante bien el viaje y para mí no influyó. Si nos hubiésemos ido sin la familia, no creo que hubiésemos jugado físicamente de igual a igual los 90 minutos, por el momento en que estábamos. Es lógico. Lo de la familia para mí no influyó en nada," comentó el Peluca a Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

"Hablé normal como hablo con mi señora cuando me voy: mensajes, llamadas para ver a mi hijo y demás.Y creo que de parte de los demás habrá sido lo mismo, alguna llamadita antes del partido, quizás alguno tiene por ahí su cábala, su forma de despedirse de su familia. Pero no creo que haya influido en el resultado", continuó.

"Es algo que obviamente puede ser un tema para hablar, pero porque perdimos y fue por 4-0. Puedo ser el mejor de la cancha con un resultado así, pero no se va a notar. Siempre capaz se abulta más el comentario, o en este caso lo que dijo Carlos Caszely. Yo no comparto la opinión de él, pero obviamente cada uno tiene su opinión y yo creo que el resultado no pasó por eso", finalizó.