La intertemporada de Colo Colo vive sus primeros días pero el movimiento en el equipo no es solo dentro del terreno de juego porque en cuanto a noticias del mercado de fichajes han sonado fuertes los nombres de Pablo Solari, quien finalmente no se fue a América, mientras que se concretó el arribo de Ramiro González.

El ahora ex de Talleres de Córdoba llega al Cacique para dar una mano ante la baja por lesión de Emiliano Amor, siendo competencia directa por el puesto con Matías Zaldivia, quien conversó en conferencia de prensa en la que dio el visto bueno al primer refuerzo de cara a la segunda parte de la temporada.

El zaguero ve con buenos ojos esta incorporación. "Acá siempre hubo competencia, es importante tener varias alternativas, eso siempre hace que los que le toque jugar estén atentos en un gran nivel. Tanto para mí como para mis otros compañeros es bueno que llegue gente en esa posición", indicó.

El argentino le abre las puertas a su nuevo compañero y tiene buenas referencias de su anterior paso por el Campeonato Nacional. "Los compañeros que vengan serán bienvenidos. Lo vi cuando llegó a Unión Española pero después no pude verlo mucho más", puntualizó el defensor.

Sin embargo, Zaldivia se siente a tono para asumir la titularidad en caso que Colo Colo lo necesite. "Esta pretemporada me ha hecho muy bien, la necesitábamos, lo estamos aprovechando a full. Los últimos partidos me tocó jugar, me sentí muy bien, mientras más juegas te vas sintiendo mejor. Vas sintiendo confianza y retomas tu nivel. Estoy muy esperanzado con los partidos que vienen".