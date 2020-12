Barticciotto categórico por el fichaje de Valdivia: “Lo que venga a Colo Colo en este momento le viene bien, lo que sea”

Una movida inesperada fue el fichaje de Jorge Valdivia a Colo Colo. En ese sentido, algunos cuestionan la llegada del jugador, por su condición física, mientras que otros destacan que puede ser el “salvador” para ayudar al equipo a salir de este mal momento futbolístico.

Por lo mismo, Marcelo Barticciotto, ídolo del Cacique, al ser consultado sobre el tema en radio Cooperativa, partió explicando que “las críticas al equipo es para todos. Es un tema de funcionamiento, el equipo no encuentra el destino futbolístico, la capacidad para gener juego y recuperar la pelota, no marca bien, no generan coberturas, yo creo que es un todo. No sé si Valdivia va poder sacar al equipo de esta anemia futbolística”.

“Tampoco se puede poner el peso de que él es el salvador, más allá de que la gente espera eso. El hincha está convencido de que Valdivia los va a salvar. Lo que me preocupa que ya se va a perder dos partidos (…) se va a tener que poner a punto físicamente, lo que más le complica, entonces se va a perder un par de encuentros”, agregó.

El volante fue presentado este martes en el Monumental. (FOTO: Colo Colo)

Al ser consultado si es una buena opción, mencionó que “lo que venga a Colo Colo en este momento le viene bien, lo que sea. Nunca los jugadores de la Primera B tuvieron tantas oportunidades como estas. En definitiva quedan ellos como en baja para que los clubes se fijen en ellos, por todas las reglas que se han impuestos”.

“De partida dicen que Quinteros a Valdivia no lo pidió y desde ese punto de vista arrancamos mal (…) en estas instancias es difícil que Quinteros pueda pedir un jugador si van a traer lo que pueden, no lo que quieren”, complementó.

Finalmente, si con el Mago en cancha los Albos jugarán mejor, señaló que “pueden llegar a tener lo mismos problemas que tienen ahora, porque puede quedar muy despoblado en el mediocampo (…) Gabriel Costa no es un puntero que juegue al espacio, es de jugar al pie, de ganar el mano a mano. (Pablo) Mouche y (Brayan) Véjar son de picar a los espacios y ahí pueden ganar con Valdivia”, sentenció.