Gustavo Quinteros prendió el soplete tras el triunfo de Colo Colo ante Cobresal. El director técnico del Cacique se tostó mal luego de que no se reprogramara el partido ante Universidad Católica, lo que deja a su equipo en situación de jugar un clásico a mediodía tres días antes de enfrentar a River Plate por la Copa Libertadores. “Me pregunto, como todos los que entienden de esto, por qué tenemos que jugar domingo. Por qué Católica jugó sábado antes de jugar Libertadores. El que programa. ¿a qué club responde? No entiendo. Que dé una respuesta pública y así todos entendemos”, lanzó el argentino en su desahogo.

Ante esto, Manuel De Tezanos Pinto respaldó el fondo de los dichos del DT de Colo Colo. “Hace bien en reclamar los suyo. Pidió un central, un central, un central y le traen a Amor. Pidió un delantero, un delantero, un delantero, no se lo trajeron y no salió campeón. Ahora se lo trajeron, el equipo está jugando bien, está puntero en el torneo y en la Libertadores. Ya no le alcanzó para cambiar el partido de horario, pero la próxima vez lo pensarán mejor (…) Es cierto y estoy de acuerdo en que no es la forma encontrar conspiraciones en todos lados, pero lo que me gusta es que se hace respetar, te guste o no la forma y el mensaje”, comentó el periodista en Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

“El Manchester City dosificó jugadores para tres partidos y le pasó la cuenta: empató con el Liverpool, pasó sufriendo con Atlético de Madrid y perdió un par de jugadores por lesión y el fin de semana jugó ante Liverpool de nuevo, que ahora fue con titulares por la FA Cup, y le pasó por encima. Hay planteles que pueden jugar con doble competencia, pero esta circunstancia es especial: tiene que jugar un clásico y luego con uno de los mejores equipos de América. Para los dos era bueno un día más de descanso”, recordó.

Finalmente, ManuelDTP recalcó que “siendo abogado del diablo, y en favor de la ANFP y la programación, no puede ser que la Copa Libertadores se programe en marzo, con todos los problemas que hay en Latinoamérica. Nos creemos Europa y allá no hay de 19 horas de distancia en un viaje, como le tocó a Colo Colo a Fortaleza”.