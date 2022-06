Gustavo Quinteros mostró su preocupación por la falta de refuerzos en Colo Colo. Luka Tudor, comentarista de ESPN F90, manifestó no estar de acuerdo con la forma en que el técnico albo está presionando por nuevos nombres.

Luka Tudor enojado con Gustavo Quinteros por pedir jugadores: "Me parece horrible la presión pública"

Colo Colo tiene un segundo semestre cargado: debe defender la corona de la Copa Chile, mantener la punta en la segunda rueda del Campeonato Nacional y enfrentar los octavos de final de la Copa Sudamericana. Pero aunque saben que el desafío es grande, los albos no han asegurado ningún refuerzo para la segunda mitad del año.

Y la falta de nuevos nombres preocupa al técnico albo. Gustavo Quinteros había pedido refuerzos para tres posiciones de cara a la segunda mitad del año y, pese a que incluso presentó nombres, no llegó ninguno para la intertemporada que se vivió en Argentina.

"Estoy preocupado porque esta vez no llegaron. La vez pasada lo hicieron y me dejó tranquilo. Ahora no. Hace un mes dije para incorporar, espero que antes del cierre del libro de pase estén acá", comentó Gustavo Quinteros tras el duelo ante Deportes Temuco.

No es la primera vez que Quinteros utiliza los micrófonos para referirse al mercado de pases, algo que no le gusta nada a Luka Tudor. El exfutbolista y comentarista de ESPN F90 se refirió a las declaraciones del técnico colocolino y se mostró en contra de que el tema se hable publicamente.

"Hay tensión en Colo Colo. Este tema de Quinteros que 'no me trajeron a este, que no se vaya Solari'. Y ahora que se dice que unos se le andan corriendo. Todo se saca y se hace para afuera. Cada vez que sale a hablar está pidiendo jugadores. Entonces son un desastre los que están ahora", comentó Tudor.

Su compañero de panel, Waldemar Méndez, le replicó que "Quinteros puso el piso. Así construyó de alguna manera este Colo Colo, en base a presiones públicas y decir que le faltaban ciertos jugadores. Así logró que llegaran jugadores".

"Me parece horrible", contestó Tudor. "Puedes estar de acuerdo o no, pero así lo logró. Y puso un piso para que de alguna manera los jugadores también exteriorizaran sus declaraciones, como lo hizo Pablo Solari. Se ventila todo porque Quinteros lo hizo", concluyó Méndez.