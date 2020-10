Leonel Herrera y Colo Colo: “Lo de Valencia ayer fue casi vergonzoso. Hay jugadores que han tenido un rendimiento paupérrimo”

Colo Colo sigue sin levantar cabeza, porque este martes quedó eliminado de toda opción de seguir en competencias internacionales, tras caer ante Jorge Wilstermann en el Estadio Monumental.

Por lo mismo, Leonel Herrera Silva, ex atacante y campeón con el Cacique en la Copa Libertadores 1991, conversón con Deportes en Agricultura sobre este complejo momento y le pasó factura a todos los involucrados.

“Sin estar en la interna, en el día a día, Colo Colo viene con problemas de hace mucho tiempo y este último año se han acrecentado las diferencias en el grupo. Eso lo dejó muy claro Esteban Paredes en las últimas declaraciones que ha realizado”, partió comentando.

“Hay decisiones dirigenciales que han sido lamentables, el equipo tiene un desgaste importante. Efectivamente, tú no ves hoy jugadores de jerarquía y los que fueron en un momento, por una cosa lógica de los años y de la curva de desgaste, ya no lo están demostrando. Tú ves un equipo plano, sin idea, sin sorpresa, sin desequilibrio, porque muchas oportunidades quizás a nivel grupal no pueden funcionar bien, pero tienes jugadores que te marcan diferencias y que en ciertos momentos del partido te pueden generar algo. Y eso no está pasando en Colo Colo”, agregó.

“Hoy uno mira y no hay referentes en el plantel que sean formados en casa. De hecho, Esteban Paredes es el mayor referente, pero llegó al club formado de otra parte. No hay nadie que marque ese respeto, esa diferencia”, complementó.

Los Albos sucumbieron por la cuenta mínima ante el equipo boliviano. (FOTO: Getty)

“Me llamó mucho la atención que Gualberto Jara al mando del equipo, que era un tipo que efectivamente podía tener los conocimientos necesarios de los jugadores que vienen de abajo y con los que trabajó por mucho tiempo, no empezó a formar o generar líderes y, a la vez, les hubiese dado minutos en el primer equipo. Él optó por algo totalmente distinto, no dejó ninguna huella y siguió con los mismos jugadores que venían, sabiendo que iba a estar un tiempo al mando del plantel. Tenía la gran posibilidad de dejar chicos bien instalados en el primer equipo y que pudiesen ser un aporte real y no lo realizó”, dijo.

Sobre la misma base de la falta de jugadores formados en casa, expresó que “un arquero, un líbero y un enganche son jugadores que se deben salir a buscar, pero el resto de los puestos debiesen salir de las inferiores y no pasa eso”.

Eliminación de la Copa Libertadores



Pero eso no fue todo, porque sobre el rendimiento del equipo este martes señaló que “hay jugadores que han tenido un rendimiento paupérrimo. Lo de Leonardo Valencia ayer fue casi vergonzoso. Analizas los rendimientos individuales y son bajísimos (…) Yo veo a Paredes y siento que ya no disfruta los partidos, los sufre. Y eso pasa por un tema dirigencial”.

“Claramente hay responsabilidades compartidas y una de ellas es de Marcelo Espina. Hay puestos que debiesen estar cubiertos de acá a dos años y eso no se ha hecho. Claramente el plantel está dividido y se han formado grupos. Eso no puede ser. (Juan Manuel) Insaurralde no puede ser capitán de Colo Colo y lo fue en un par de partidos”, mencionó.

Finalmente, sentenció que “quizás es mejor que hayamos quedado afuera de la Copa Libertadores, porque con un triunfo quizás se iban a tapar cosas que se están haciendo muy mal”.