La dura autocrítica de Esteban Paredes al momento de Colo Colo: "Hace mucho que se vienen haciendo las cosas mal"

Colo Colo se despidió de Copa Libertadores ratificando su mal momento a nivel institucional. Los albos cayeron derrotados sobre el final por Jorge Wilstermann y se quedaron sin torneos internacionales siendo colistas del Campeonato Nacional.

La crisis es total y, si bien se han visto mejoras con Gustavo Quinteros, la eliminación del torneo continental deja una herida profunda. Esteban Paredes habló con los medios tras el encuentro y dio un aviso a los hinchas.

"Creo que fue mi último partido por Libertadores. Nunca imaginé que íbamos a quedar eliminados", lanzó de entrada, para luego ir de lleno al juego. "Tratamos de dar todo dentro de la cancha, pero quedar afuera en primera ronda y no clasificar a la Sudamericana es un fracaso".

Colo Colo no pudo ante Jorge Wilstermann y se despidió del plano internacional, profundizando su crisis. Foto: Getty Images

Paredes no se detuvo ahí y dejó claro que lo que está pasando es algo que se arrastra desde mucho antes. "Hace mucho que se vienen haciendo las cosas mal y hoy se ratificó todo lo malo que nos ha estado pasando durante el año pasado, el anterior y este".

Para el ex visogol, el cacique mereció un premio por todo lo hecho en cancha. "Nunca fuimos superados, buscamos por bajo, por alto, fuimos superiores el segundo tiempo y nos pillan de contra y con un rebote nos hacen el gol".

Pensando en levantar el desastre

Esteban Paredes dejó claro que están mal y que hay que meter mano en el equipo. Eso sí, dijo que no es él la persona que debe elegir a quiénes sacar. "Eso no lo puedo determinar yo. Hay puestos específicos que se darán a conocer terminado el torneo y yo no tengo por qué decir quién se puede y quién se va".

Finalmente el delantero llamó a la calma para lo que se viene por delante. "Hay que hacer una autocrítica, cada uno de nosotros, si estamos o no dando el 100 y, lamentablemente, en estas situaciones todo es adverso, todo es malo, pero debemos seguir trabajando. El profe tiene las armas necesarias, también el cuerpo técnico, están los jugadores y todos juntos lo tenemos que lograr".