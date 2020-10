Gustavo Quinteros se echa toda la culpa y avisa: “La responsabilidad es mía y ahora tenemos un trabajo muy duro”

Colo Colo perdió por 0-1 ante Jorge Wilstermann y no sólo quedó fuera de la Copa Libertadores, sino que remató último en el Grupo C y, con ello, tampoco pudo entrar a la Copa Sudamericana.

Ante esto, el entrenador manifestó que “intentamos 45 o 60 minutos de jugar el fútbol que queríamos y no tuvimos luces como para vulnerar una defensa muy bien organizada. Tuvimos mucho la pelota pero no tuvimos claridad para poder hacer daño. Llegamos con centros, no tuvimos posibilidades y cambié totalmente la forma. Puse dos delanteros, se dieron dos de Blandi de cabeza, pero no tuvimos claridad. Nos faltó más juego asociado, más precisión, tuvimos muchísimo la pelota pero no pudimos hacerle daño al rival”.

Asimismo, insistió en que el triunfo no se dio “por todo lo que dije: no tuvimos claridad en ataque, tuvimos muchísimo la pelota y no supimos vulnerar a una defensa muy bien organizada. No tuvimos profundidad y las pocas veces que llegamos para asistir, no ganamos. Las dos veces que tuvimos opción de gol de cabeza fallamos, una por arriba y otra al palo. Los jugadores dieron todo, no se guardaron nada, no alcanzó, intentaron por todos los medios y no pudieron con una defensa muy bien cerrada. Esa fue la historia de este partido”.

“Todos los partidos los tenemos que ganar, no sólo este. Y no lo pudimos hacer, en el anterior tampoco. No pudimos mantener un juego como habíamos comenzado todo un tiempo. Hoy jugamos mejor que el rival, tuvimos mucho la pelota, llegamos con centros, con pases, con posibilidades, pero ninguna clara. Sólo esas dos opciones por centro de costado y el rival tampoco tuvo ninguna, remate de afuera y se desvía en el gol. Pero bueno, era nuestra obligación estando de local ganar el partido y no lo hicimos”, abundó.

De paso, se echó toda la culpa encima pese a dirigir un solo partido de los seis. “La responsabilidad en la derrota es mía y la asumo. Tenemos un trabajo muy duro, complicado para revertir esta situación tan adversa de perder dos partidos seguidos. Queda mucho trabajo y tratar de levantar anímicamente y trabajar mucho para que esto no vuelva a suceder”, sentenció.

Colo Colo quedó eliminado de la Copa Libertadores tras su derrota ante Jorge Wilstermann y tampoco pudo acceder a la Copa Sudamericana. | Foto: Getty Images

“Nos faltó fútbol. Generar más situaciones claras. No tuvimos la capacidad, no nos asociamos, no estuvimos claros, nos faltaron los últimos pases, ser precisos cerca del área. Llegamos hasta tres cuartos con facilidad, salíamos jugando pero no pudimos terminar bien. Nos faltó el último pase, el último centro, la última asistencia”, complementó.

Sobre el desempeño de sus dirigidos, el adiestrador dijo que lo jugadores “dejaron todo, no se guardaron nada, lo que vieron hoy es lo que tienen en cuanto a voluntad, energía, ganas de ganar y demás. En lo futbolístico nos falta muchísimo. Tenemos que levantar colectivo e individualmente. Conozco a los jugadores bien y pueden dar más, pueden ser más precisos. Hoy también estuvieron bien marcados, el rival tampoco nos dejó mostrar el fútbol que podríamos haber hecho”.

Finalmente, Quinteros recalcó que ahora “primero debemos recuperar a un montón de jugadores que vienen de lesiones, que están volviendo, que se recuperaron, que no están en su nivel. Después trabajar la parte anímica, la parte de preparación futbolística, al equipo le falta un montón, pero no tengo dudas que vamos a conseguir que el equipo juegue bien, se haga fuerte y ojalá sea de la próxima semana. Ahora hay que darlo todo en el torneo local, sacar al equipo del lugar donde está, llegar lo más alto posible en la tabla pero jugando bien”.