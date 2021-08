No cabe ninguna duda de que Iván Morales está viviendo su mejor temporada en Colo Colo: titular indiscutido y goleador del equipo. Sin embargo, su buen presente sigue sin convencer a Gustavo Quinteros, quien en repetidas ocasiones a pedido el fichaje de un delantero centro.

En ese contexto, el delantero del Cacique conversó con ESPN F90 sobre su buen presente y afirmó tajantemente que “me siento el 9 de Colo Colo”, y más ahora que se derrumbó el fichaje de Marcelo Moreno Martins.

“Yo me siento el 9 del equipo y como dije, si viene otro no se la haré fácil, porque luché mucho por esta oportunidad y tampoco la quiero perder”, advirtió al artillero ante la opción de que llegue otro goleador.

“Obvio me gustaría que me dijeran que soy el 9, pero también lo veo por el lado del esquema de juego. El técnico quiere variantes, y ahora estamos jugando con Marcos (Bolados). El DT quizás quiere una dupla, pero es cosa de él. Yo estoy feliz de jugar en Colo Colo”, agregó.

Al ser consultado sobre los cambios que realizó en su vida personal para mejorar su rendimiento, comentó que “hubo mucho, primero en la cabeza. Mis pensamientos y las cosas que tengo que dejar de lado. La verdad es que también lo físico, entreno mejor, fuera del club también”.

“Después la seguridad del profe cuando me pone, él tiene su forma y le he sabido responder. El habló desde un principio conmigo y yo como "9" soy el primer defensa, ahora con Marquitos (Bolados), además he hecho goles y me he asociado bien”, agregó.

Finalmente, sobre la opción de llegar a la selección chilena, mencionó que “me ilusiona mucho ir a la selección, siempre la tengo, y sería un gran honor para mí y mi familia estar en la adulta”.

“Me puse muy contento por Luciano Arriagada, porque lo conozco como persona, pero también fue decirme: ¿por qué no puedes estar tú? Hay que esforzarse el doble para estar, porque es el sueño de todos”, sentenció.