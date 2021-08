El entrenador Gustavo Quinteros ha repetido hasta el cansancio que necesita un delantero para Colo Colo, y en Blanco y Negro negociaron el arribo del boliviano Marcelo Martins Moreno, pero su arribo al Monumental se cayó.

El boliviano prefirió seguir peleando por no bajar a la Serie C con Cruzeiro que venir a luchar por el Campeonato Nacional con el Cacique, por lo que no llegará al país.

Sobre la caída del fichaje tuvo palabras el presidente de ByN, Edmundo Valladares, quien indicó que jamás dieron por cerrado el arribo del altiplánico.

"Desde un comienzo hemos estado en una búsqueda. Han habido varios nombres que se han estado sondeando, pero en ningún momento hemos confirmado la llegada de algún jugador en particular. Por lo mismo, continuamos en esta evaluación y queremos ser muy responsables", dijo de entrada el dirigente a Colo Colo TV.

Valladares se refirió al caso Martins - AgenciaUno

"Al mismo tiempo quiero recalcar que esto es Colo Colo y para nosotros es muy importante que quienes vengan estén convencidos y tengan las ganas y deseos de venir. Tenemos un grupo que se está consolidando, por lo tanto, quien venga debe venir a luchar un puesto y aportar. Así que vamos a seguir buscando", explicó.

De esta forma, en el Macul dan por cerrado el caso de Marcelo Martins Moreno, por ende ponen su mirada en el mercado, para así encontrar al esperado 9.