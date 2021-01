Tocalli sale en defensa de Nicolás Blandi: “El concepto que tiene toda la gente de fútbol de Argentina, que es un goleador”

Nicolás Blandi llegó como uno de los grandes refuerzos a Colo Colo y el fútbol chileno, pues su cartel de goleador en Argentina lo presidida. Sin embargo, su sequía inflando redes y las constantes lesiones lo tiene relegado a un segundo plano.

En ese sentido, Hugo Tocalli, ex técnico del Popular, conversó con radio Cooperativa sobre los últimos rumores que vinculan al delantero argentino como el primer refuerzo del Independiente de Julio Falcioni.

"Me cuesta creer que Blandi no ha podido jugar y hacer goles en Colo Colo, realmente debe estar muy mal, porque uno conociéndolo y viéndolo de cerca todos los domingos, y hasta teniéndolo en las prácticas, no se puede entender que no haya podido hacer goles y jugar”, partió comentando.

“Nos parece extraño que no haya hecho goles, porque Blandi jugaba bien o mal, pero siempre hacía goles, por ahí estaba dos partidos sin hacer, pero al tercero sí lo hacía. Tampoco es un viejo que no puede moverse, puede jugar tranquilamente. Acá el concepto de toda la gente del fútbol de Argentina es que Blandi es un goleador, por eso Falcioni quiso apenas asumió traerlo de vuelta al fútbol argentino”, agregó.

El delantero solo registra dos goles en 15 partidos. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, complementó que “si le conviene a Blandi y a Colo Colo, que el jugador venga a Independiente, donde recién asumió Julio César Falcioni, tendrá que salir Colo Colo en la búsqueda de algún otro 9”.

