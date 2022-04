Colo Colo celebró este jueves 7 de abril un tremendo triunfo ante Fortaleza por 2-1 en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde mostraron un tremendo nivel que los llevó a finalizar la jornada como punteros del Grupo F junto a River Plate.

Una situación que no ha dejado a nadie indiferente y que ha llevado al Cacique a recibir una avalancha de elogios desde distintas partes, y recientemente se sumó el periodista Cristián Caamaño, quien en el programa Deportes en Agricultura sacó la voz para postular a los albos como los principales candidatos al título del Campeonato Nacional 2022.

Por eso, al ser consultado sobre si el equipo de Gustavo Quinteros tiene competencia en Chile el comunicador deportivo respondió tajante que “no, no tiene. Porque tú ves que el único que podría amargarle era Católica y mira como están, tiene tantos o más problemas que la U".

Sobre los azules, resalta que "es el otro equipo que por historia uno podría decir ‘si se prende’ o ‘si Escobar hubiese sido un técnico idóneo para la U y hubiesen traído buenos refuerzos’, quizás lo hubiese podido pelear con esta rotación que va a arrancar Colo Colo".

"Con ese bajón que tuvo el Cacique en las primeras cuatro fechas quizás, pero a partir de ahora, ya en velocidad crucero, en el torneo local si logra que los chicos sintonicen rápidamente con los profesionales, digamos los Sub 21 que no los ha tenido que utilizar hasta ahora, yo creo que Colo Colo puede ser un cómodo campeón de este torneo", disparó.

"Católica desgraciadamente eligió mal los refuerzos y Cristian Paulucci no ha dado con el tono en esta oportunidad. Pudo hacer un cierre espectacular de torneo el año pasado porque el equipo así se lo propuso, pero ahora el equipo necesitaba herramientas, necesitaba una vuelta de tuerca y me parece que Paulucci no se la encontró", complementó el también rostro de ESPN.

"Es cierto, viene el clásico entre Católica y Colo Colo, el partido entre ellos es el 24 en San Carlos de Apoquindo, que podría representar para los locales una oportunidad de acercarse y acortar distancias, pero así como está hoy Católica es una verdadera incógnita, entonces yo creo que Colo Colo es principal candidato”, concluyó.

Lo cierto es que ahora el Cacique se enfoca en visitar a Unión Española este domingo 10 de abril desde las 17:30 horas en el estadio Santa Laura por la fecha 9 del Campeonato Nacional 2022, donde buscarán con una formación más alternativa seguir en la cima de la tabla de posiciones.