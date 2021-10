El dolor de cabeza de Colo Colo con los casos Covid-19 y los contactos estrechos aún está lejos de terminar luego del encuentro ante Audax Italiano por el Campeonato Nacional, pues uno de los jugadores que formó como titular sería un nuevo positivo según contó recientemente Radio ADN.

A la espera de confirmación oficial y de las posibles consecuencias, para el el periodista Cristián Caamaño, dentro del cuadro albo hay cuotas de culpa de lo que sucede. "Yo creo que hay cierta responsabilidad en cuanto a los involucrados, porque la información que uno va recabando es que este involucrado estuvo en contacto con uno que ya dio positivo", dijo en Radio Agricultura.

El reportero continuó con su explicación de lo que ha ido sucediendo a la interna del club de Macul. "Y este que dio positivo no avisó que había tenido un contacto estrecho, que no había estado en un lugar cerrado porque de haberse conocido que habían estado juntos ese jugador no podía haber viajado porque de inmediato es considerando contacto estrecho".

"Desgraciadamente, ya teníamos un nombre que estaba ahí siendo observado y que aparentemente es el que da positivo, aunque hay que esperar PCR. Hasta ahora, sin contar el caso de antígenos, tiene seis casos de Covid y ese futbolista había dado negativo a principios de semana", puntualizó.

Queda por ver qué sucederá en Colo Colo en caso que este caso positivo se confirma y si todos los futbolistas que estuvieron ante Audax Italiano también pasan a contacto estrecho, complicando aún más la situación.