Carlos Chandía respalda la decisión de Francisco Gilabert: “Estoy muy de acuerdo con él, valoro su decisión y su coraje”

Siguen las repercusiones por el supuesto penal no sancionado en los últimos segundos a Maximiliano Falcón, que pudo cambiar el resultado entre Colo Colo y Cobresal en el Estadio Monumental.

Por lo mismo, Francisco Gilabert ha estado en el ojo del huracán, pues desde distintas partes está siendo duramente cuestionado. Sin embargo, Carlos Chandía, ex árbitro, salió en su defensa y en conversación con Deportes en Agricultura aseguró que tomó una correcta decisión.

"Yo concuerdo con Gilabert. Vi la imagen muchas veces antes de emitir una opinión y coincido con Francisco. Si ustedes la ven en velocidad normal no hay nada extraño. En la imagen normal se ve que es de las mismas jugadas en la que Maximiliano Falcón va a disputar una pelota dividida. Existió el contacto, pero Falcón exagera. Los propios jugadores de Cobresal advierten esa situación. Siempre es la palabra del arbitro la que manda”, mencionó.

“Estoy muy de acuerdo con él, valoro su decisión y coraje, porque hubiese sido otra cosa: ‘le inventó un penal a Colo Colo’, y estaríamos hablando de otra cosa, no soportó la presión de Colo Colo y cobró lo que no era. Y si se equivocó con el Cacique demuestra que tiene coraje, tiene pantalones y se equivoca con cualquiera, con Ñublense, con Cobresal y con Colo Colo. Es un ser humano y no deben ver doble intenciones”, agregó.

“Yo estaba esperando que alguien me llamase por el supuesto penal de Julio Barroso a Avendaño. Cualquier futbolero sabe que si alguien me dice que eso es penal, creo que nos cambiaron el fútbol. Creo que los jugadores con VAR o sin VAR la siguen tirando afuera bajo el arco”, complementó.

Al ser consultado sobre los dichos de Claudio Borghi, quien aseguró que esta decisión arbitral condicionará la carrera de Gilabert: “Lamento profundamente el comentario de él. No tiene porqué condicionar su futuro. Puede haberse equivocado, pero no tiene nada que ver con que hipoteque su carrera”.

También, se refirió a la opción de que Gilabert no sea considerado para arbitrar en este cierre de torneo: “La Comisión de Árbitros es un puesto muy político, ahí vamos a ver la fortalece que tiene. Jorge Osorio no se va a complicar y lo va aguardar, no es de salir derechamente a defender los árbitros. Ojalá que ahora me esté escuchando y me demuestre lo contrario”.