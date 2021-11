Hoy por hoy en Colo Colo solo se enfocan en coronar su tremendo año con la obtención del título del Campeonato Nacional 2021, el cual siguen peleando fecha a fecha con Universidad Católica y donde ambos tienen la primera opción ya que son primeros en la tabla con 62 puntos.

Y este fin de semana el Cacique volverá a la acción tras la pausa por elecciones para recibir este domingo 28 desde las 18:00 horas a Unión Española en el estadio Monumental, que el fin de semana recién pasado fue uno de los locales de votación de la comuna de Macul.

En la Ruca, sin embargo, no todo ha sido alegría ya que en las últimas fechas han estado involucrados en una polémica con respecto a las diversas medidas que ha tomado la autoridad sanitaria para determinar los contactos estrechos ante casos de deportistas con exámenes positivos de coronavirus.

Situación a la cual se refirió el gerente deportivo del Eterno Campeón, Daniel Morón, quien sacó la voz en la antesala de la penúltima fecha del torneo local. El histórico ex arquero del Cacique dialogó con Deportes en Agricultura y fue consultado por las palabras de Gustavo Quinteros, quien señaló que el campeonato estaba desvirtuado.

“No entiendo porque tanta diferencia de situaciones a casos similares. Nosotros tuvimos 104 contactos estrechos por tres jugadores con Covid. Si a todos los clubes se les sanciona de una manera similar, lo entiendo, pero de repente te aparece un jugador contagiado en un equipo y no hay contacto estrecho, no se entiende”, disparó haciendo alusión a lo sucedido con la UC en su viaje a La Serena.

“No es porque sea justo el rival con el que hoy disputamos el título, pero no se entiende por qué a un equipo 104 contactos estrechos y a otros no. Y como no hay nadie que me pueda explicar eso me siento en desventaja y ahí siento que se desvirtúa esto”, complementó.

Tras eso, complementó que “puede ser que hubo un relajamiento en los protocolos, pero no es solo de los deportistas, es algo generalizado. Muy probablemente ha habido un relajo. Además, esto es algo muy fortuito, hay gente que cumple los protocolos e igual se contagia”.

Para cerrar, el ex portero campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique indicó que “espero que los equipos a esta altura del torneo no tengan ningún contagiado para poder definir el campeonato y prime lo deportivo”.