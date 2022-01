Iván Morales se va de Colo Colo por una cifra cercana al medio millón de dólares, monto que pagará el Cruz Azul para quedarse con sus servicios. ¿Qué pasó? El delantero terminaba contrato en junio y podía negociar ya como jugador libre, por lo que se optó, en decisión dividida, aceptar ese dinero en vez de perderlo a mitad de año por cero peso. Y eso no le gustó para nada a Aníbal Mosa, que en su paso como presidente le hizo contrato al Tanquecito con una cláusula de salida de 5 millones de dólares y hasta se dieron “el gusto” de rechazar una oferta de 3 millones de dicha moneda de un grupo inversor español en su momento.

“No estuve de acuerdo con la negociación, se manejó mal, hubo situaciones que se pudieron manejar de otra manera y creo que regalamos a Iván Morales, esa es la verdad de las cosas. Yo entiendo que los jugadores necesitan cambiar de aire y la mayoría creíamos que podía tener un respiro y una salida, pero no en las condiciones que se dio. Colo Colo formó a Iván por más de 10 años, no es sólo un tema económico, hay tiempo, cariño. Lo regalamos”, sentenció Mosa tras la obtención de la Supercopa por parte de Colo Colo.

Además, le pasó el ropero al DT si quiere otro refuerzo. “Hay que preguntarle al técnico si considera que necesita otro puesto. Si así lo quiere, va a tener mi apoyo y de los directores. Lo más importante es la opinión de él. Con esta salida va a entrar algo de plata, habrá un ahorro por la salida de Javier Parraguez, también salieron muchachos como Leo Valencia. Creo que podemos juntar algo para darle en el gusto a nuestro técnico y se sienta lo más cómodo posible para tres competencia. Lo que nos diga, creo que debemos apoyar”, recalcó.

“Esa opinión de algunos directores, que es muy válida sobre el plantel cerrado, fue antes de la salida de Parraguez y Morales. El escenario ha cambiado. Estaban ahí para que el técnico los utilizara y sin ellos hay que abrir esa discusión, no hay que cerrarse. Lo más importante es que el técnico sienta que tiene un equipo robusto. Copa Libertadores es muy duro, vimos a Colo Colo con Boca y el primer tiempo no fue bueno. Lo más importante es la opinión del técnico, creemos que hay que apoyarlo”, abundó.

Finalmente, Mosa analizó de la Supercopa que “estos partidos son siempre complicados. El primer tiempo tuvimos posibilidades de cerrarlo, pero lo ganamos bien y estamos muy contentos. Es una alegría tremenda para todos nuestros hinchas de Arica a Magallanes. Los incidentes no sabemos por qué se armaron, pero creo que son menores, es menos gente que la que quiere estar tranquila, hay que aislar a esa gente que genera ruido. Después se vio que es un partido donde puede venir la familia, los niños. Esperamos que esto no pase, queremos que la gente vuelva a los estadios. No sé si hay errores de protocolos, no organizamos el evento y no tengo más antecedentes”.