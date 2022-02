Este jueves se cumple un año del día en que Colo Colo escapó del infierno y se salvó de bajar a Primera B, derrotando a Universidad de Concepción gracias a un golazo de Pablo Solari, en un encuentro cuya veracidad lamentablente sigue siendo puesta en duda por muchos.

El estadio Fiscal de Talca fue el escenario donde los albos lograron la hazaña que hoy está de aniversario, y uno que lo vivió desde adentro fue Claudio Palma, histórico relator del fútbol chileno que aquel día llevó la salvación a oídos de millones.

A un año del triunfo del Cacique que le permitió quedarse en Primera, el narrador conversó en exclusiva con Redgol, revelando detalles de la gesta alba y descartando de lleno las versiones que acusaban la presencia del hombre del maletín.

"Si ese día Colo Colo perdía, a ese grupo de jugadores y a (Gustavo) Quinteros se les iba a recordar por década. Y toda la vida. Y al niño que fuese siendo hincha le iba a quedar ese lunar negro... un poco como lo que pasó con River (Plate) en Argentina", comenzó diciendo.

En la misma línea Palma reveló que un furibundo hincha del Campanil lo encaró a él y a Claudio Borghi en el hotel. "'Ustedes we*n, los periodistas capitalinos, deben estar muy contentos de que Colo Colo se haya quedado'. Y yo me calenté y le dije 'qué me está hablando usted, a mí no me interesa', y el Bichi (Borghi) le paró los carros. Eso reflejaba el ambiente".

"Lo que más me molestó fue que se hablara que el partido estaba arreglado. Yo estuve con los jugadores de U. de Conce, y a (Hugo) Valladares algo lo ubica uno. Un tipo íntegro, entonces me cuesta y no me gusta ponerme en el escenario de los tipos en redes sociales de decir que estaba arreglado", lanzó.

Palma explicó que "eso (dejarse perder) implica que puedes cag*r tu carrera deportiva. La U. de Conce había llegado ahí también por una mala campaña de un uruguayo que dejó pésimo al equipo".

"Yo vi todo el año a la U. de Conce, y todo el año vi que era un mal equipo. Salvo (Cecilio) Waterman, que era peligroso arriba. Era un equipo malo. Por algo llega ahí", justificó el relator.

Claudio Palma golpeó la mesa y le puso fin al debate y a las versiones de un supuesto arreglo asegurando que "el partido fue demasiado tenso. Cuando uno revisa partidos hay encuentros que históricamente uno dice 'puta qué raro esto', o donde hay dudas, pero ahí (promoción) ganó Colo Colo por (Pablo) Solari".