Claudio Bravo grita a todo pulmón su arenga para Colo Colo: "¡Vamos con todo hoy, carajo. Pelota, corazón y cabeza!"

Claudio Bravo rompió la voz en un mensaje de apoyo a Colo Colo que envió a través de sus redes sociales en la previa del partido definitorio que jugará el Cacique ante Universidad de Concepción, para determinar si sigue o no en Primera División.

"¡Vamos con todo hoy, carajo! ¡Pelota, corazón y cabeza, mierda! ¡Vamos con todo que se puede!", exclama el arquero internacional chileno en un video que viralizó a través de su cuenta de Twitter y que encabeza con una profunda arenga para el equipo albo.

"Por nuestra gente que ha desbordado los caminos, por quienes su única alegria es Colo Colo. No abandonen a nuestro pueblo, hagan el máximo esfuerzo. Vamos muchachos, estamos con ustedes, siempre positivos, hasta el último segundo", sentencia el de Viluco.

Es que el arquero de Betis perdió toda compostura para aleonar al elenco en el que se formó y de donde saltó al fútbol europeo para iniciar una enorme carrera internacional en 2005. "En la adversidad somos grandes, vamos Colo Colo", completa Bravo.

En la adversidad somos grandes

Vamos

Claudio Bravo ha expresado que su deseo es regresar a Colo Colo antes de que finalice su carrera profesional, aunque de momento no ha expresado una fecha definitiva y se mantiene en vilo la posibilidad de que vaya a otro club luego de su paso por el fútbol español.

"Yo siempre he mantenido abierta la opción de volver. Siempre lo he dicho y yo me considero muy profesional en lo que hago. El tiempo dirá donde estaré. Si me toca estar en Colo Colo, feliz de volver y echar una mano", expresó el golero a TNT Sports.