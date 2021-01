Claudio Bravo mira al Monumental: "Si me toca estar en Colo Colo, feliz de volver"

Claudio Bravo reapareció en un momento clave. A horas del Superclásico y en la presentación de TNT Sports Chile, el arquero del Betis reflexionó sobre el momento de Colo Colo y reveló su deseo de regresar al Cacique, desde donde emigró hace casi 15 años.

"Yo siempre he mantenido abierta la opción de volver. Siempre lo he dicho y yo me considero muy profesional en lo que hago. El tiempo dirá donde estaré. Si me toca estar en Colo Colo, feliz de volver y echar una mano", sentencia el arquero récord de la selección chilena.

"Hacer de lo que me toca hacer, acá en el Betis o donde me ha tocado estar, más en el lugar donde te conocen y donde naciste, donde eres parte de una historia, quizás no tan grande como otros jugadores y por qué no", reflexiona Capitán América.

De todas formas, asume que el regreso no pasa solamente por su intención. "Me abro de estar en otros lugares. Yo lo que más quiero en mi trabajo es hacerlo de la mejor manera posible y lo voy a hacer donde tenga que estar", subraya.

"Obviamente mejor aún si me toca estar en el club del cual soy hincha, pero si las puertas no están abiertas o el técnico no me quiere o no se dan las opciones, es imposible llegar al lugar", reconoce el bicampeón de la Copa América.

Respecto a la posibilidad de que Colo Colo descienda en su temporada más pálida a nivel deportivo, Bravo se manifiesta incrédulo. "No me imagino a Colo Colo en la B, porque nunca lo he visto en esta situación", advierte.

Claudio Bravo se puso la camiseta de Colo Colo por última vez en 2013, durante un homenaje a Roberto el Cóndor Rojas. Foto: Agencia Uno

"Como colocolino nunca se te pasa por la cabeza ver al club en la condición actual. Si bien estuve en un momento malo en lo económico, el espíritu era increíble. No teníamos agua caliente, no había dinero para sueldos, pero la aspiración era entrenar de lo mejor", completa.

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán esta tarde, desde las 18:00 horas, en el partido estelar de la 31ª fecha del Campeonato Nacional. El cuadro albo llega en la antepenúltima posición de la tabla, con riesgo latente de perder la categoría.