Claudio Borghi pide "amor propio" a los jugadores tras nueva derrota de Colo Colo

Colo Colo no alcanzó a respirar fuera del agua y ya se encuentra nuevamente hundido en el vaivén de una temporada aciaga. Los Albos sumaron una nueva derrota, ahora en Copa Libertadores, y Claudio Borghi no tuvo filtro a la hora de la crítica.

Según el analista de Todos Somos Técnicos, "se puede perder, a veces se pierde más de lo que se gana. Hay equipos que pierden 4-3, 2-1, 3-2, pero Colo Colo ni siquiera tuvo llegadas al arco. Si la propuesta fue defender, no funcionó; si en el segundo tiempo iba a atacar, tampoco".

Luego apuntó a los jugadores: "No estoy de acuerdo con que el técnico sea el único culpable, hay momentos donde los jugadores se imponen. Hay toma de decisiones en la cancha. Digo amor propio, dame la pelota que me voy a equivocar 25 veces pero un pase voy a dar".

"No encontramos eso. Matías (Fernández) y (Leonardo) Valencia tiraban pelotazos y eso no es culpa del técnico, es de toma de decisiones", subrayó el ex entrenador colocolino y seleccionador chileno.

Colo Colo no hizo una buena presentación ante Athletico Paranaense por Copa Libertadores de América. Foto: Agencia Uno

Borghi: "Esto es Colo Colo"

El Bichi Borghi pide hacer respetar el nombre de Colo Colo. "Esto es Colo Colo, 'de atrás pica el indio', 'te voy a pasar por arriba', un equipo con personalidad. Si me ganas te voy a hacer correr, me voy a imponer y eso no está sucediendo", criticó el DT.

"A veces nos peleamos tanto para estar en la Copa Libertadores… Sale por ahí un genio y dice ‘tenemos que ganar la Copa’. ¿Qué copa vamos a ganar? Se habla ‘si Colo Colo gana, puede ir ganando lucas en la Libertadores’. Pero resulta que no gana ni las lucas, ni los partidos y está perdiendo el prestigio que ha ganado", reflexionó.

"Con todo respeto, pero Paranaense es un equipo chico. Mira a River que le hizo 11 a Binacional. Hay que tener cuidado, porque se juega con el prestigio. Uno queda caliente. Esto se ve en gran parte del mundo y dicen ‘¿éste es el único campeón de América de Chile?’", sentenció.

Finalmente, Borghi criticó la decisión de mantener a Gualberto Jara como entrenador del primer equipo del Cacique. "Supongamos que los jugadores no están de acuerdo con el entrenador que está ahora. Pero tampoco lo estuvieron con los que pasaron", advierte.

"Y para buscar técnico primero dicen que Gustavo Quinteros no quiere venir, después que no tienen plata, después que van a buscar un campeón del mundo como Scolari, después que ‘menos mal que no vino porque no teníamos plata’, después que Gualberto Jara termina que estar hasta diciembre…", ejemplificó.

"El único país del mundo donde vi que le preguntaran a un interino si va a renunciar es en Chile. ¡Los interinos no renuncian, hue’ón! ¡Los interinos se cambian!", completó el afamado ex campeón del mundo con Argentina.