Claudio Borghi se baja de la candidatura para Colo Colo: "No soy la persona adecuada porque no me gusta el presidente del club"

Para muchos, una de las razones de la grave crisis futbolística que afecta a Colo Colo se debe a la falta de un entrenador definitivo para el Primer Equipo. Gualberto Jara llegó para apagar el incendio que dejó Mario Salas en febrero de este año, pero poco ha podido hacer en las últimas fechas.

Varios nombres han estado en la palestra para tomar las riendas del Cacique, como Luiz Felipe Scolari en un principio y Gustavo Quinteros. Sin embargo, varios hinchas se ilusionan con el posible regreso de uno que conoce de cerca al club y que ha triunfado como jugador y como entrenador: Claudio Borghi.

El Bichi está en el recuerdo de los fanáticos albos por el inédito tetracampeonato de 2006 y 2007, pero pese a la ilusión de los hinchas, el trasandino descartó esta posibilidad por desacuerdos con Aníbal Mosa: "No creo ser la persona adecuada, porque no me gusta el presidente del club en su forma o estilo, sería ir a llevar más problemas. No creo ser la persona adecuada".

"Esto lo digo porque una tuve reuniones con él, una vez vino a las 12 de la noche a hablar de fútbol a mi casa y mucha gente pensó que venía a ofrecerme cosas, estoy convencido que vino a buscar más información que un entrenador, eso es un problema", añadió en conversación con Radio Cooperativa.

Sobre los rumores que lo vinculaban con la banca del Cacique, el Bichi aclaró que "muchos me pongan como opción no deja de ser un orgullo, porque no tienen obligaciones, pero quiero que sepan que jamás tuve la posibilidad de volver... yo quiero volver, siempre y cuando estemos dispuestos a ayudar, una persona por sí sola no puede resolver todos los problemas, Colo Colo tiene más que problemas deportivos".

Finalmente, Borghi fue lapidario con el complicado presente del equipo en el Campeonato Nacional: "El año pasado la U tenía el manual para destruir a un grande y se lo vendió a Colo Colo. A partir de este manual, están haciendo todo mal para que pase momentos complejos deportivos y económicos, de economía no entiendo mucho, pero se traslada a la cancha y es el reflejo de lo que se diga alrededor. A Colo Colo, en estos 28 años que vivo en Chile, jamás lo he visto jugar de esa forma".