Claudio Borghi asegura que hay que refundar Colo Colo: "Lo que importa acá es el indio, la insignia”

Claudio Borghi, histórico entrenador de Colo Colo, habló sin tapujos acerca del complejo presente de los albos, que continúan sin saber de victorias desde el reinicio del torneo tras la pandemia.

En el programa de CDF Todos Somos Técnicos, el Bichi criticó la lejanía que los jugadores y el club tienen con la gente en general e incluso con sus propios hinchas, olvidándose del espíritu inicial del Club Social:

“Los tres dueños mayoritarios de Colo Colo no tienen problemas económicos y no les complica cómo vaya el club, bien o mal. Yo no se si hoy existe el mismo espíritu que cuando era el Club Social y Deportivo”, reflexionó el estratega.