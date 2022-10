No hay otro como Carlos Caszely. El goleador histórico e ídolo máximo de Colo Colo está habituado a festejar con la camiseta blanca. Por eso, da vuelta rápidamente la página del Cacique campeón 2022 y mira con expectación los desafíos futuros.

En diálogo con Redgol, el Rey del Metro Cuadrado asegura que el título conseguido por el equipo de Gustavo Quinteros es "totalmente merecido", ya que "Colo Colo fue el mejor equipo del año, el más goleador y mantuvo un alza en todos sus estamentos. Eso fue buenísimo en todo sentido", puntualiza.

Pero Caszely sabe que el cuadro popular vive de victorias y desafíos, y advierte la temporada 2023 será clave para ratificar el crecimiento de los albos, de la mano de los actores protagonistas en la obtención de la estrella 33. Por eso, cree que la dirigencia debe buscar su continuidad a como dé lugar.

"Colo Colo debe hacer el esfuerzo para retener a Gustavo Quinteros, y no sólo a él: terminan contrato el chico Suazo, el Gato Goleador (Juan Martín Lucero)... hay varios que terminan. A este equipo tienes que reforzarlo con dos o tres jugadores para ir por algo a Copa Libertadores", reflexiona el ex delantero mundialista.

Caszely exige: "Colo Colo necesita otro goleador"



En ese sentido, la presencia de un nuevo artillero de oficio será fundamental para los nuevos objetivos. Carlos Caszely cree que "Colo Colo tiene que traer otro goleador y otro puntero. Cuando no ha estado el Gato (Lucero), se nota mucho la diferencia con los que vienen atrás, así que se debería apuntar a alguien que le dé esa categoría", sentencia el ídolo albo.

¿Quién? El ex delantero cree que el aporte ofensivo puede llegar en distintos formatos. "Puede ser un puntero goleador, un mediocampista con llegada al gol, un delantero centro, pueden traerle una pareja al Gato para que no se lleve solamente él el peso de los goles. Cuando no ha estado, se nota su ausencia", explica.

En ese sentido, el Chino reconoce que la historia ha dado muestras de lo que requiere el Cacique. "Se necesita un mediocampista con llegada. (Severino) Vasconcelos, (Jorge) Valdivia, (Elson) Beyruth, (Jorge) Robledo, (Manuel) Colo Colo Muñoz... Los chicos más jóvenes tienen que leer la historia de Colo Colo, porque aparece ese mediocampista con llegada, que uno se da cuenta de que hoy le falta al equipo popular", refrenda.

Colo Colo y la Copa Libertadores 2023



La historia obliga a que Colo Colo vaya por todo, incluso por una buena participación en la esquiva Copa Libertadores, que de un tiempo a la fecha parece prohibitiva para los representantes del fútbol chileno. Pero Carlos Caszely cree que no es solamente un tema de dinero.

"Con los argentinos y los brasileños no sólo hay diferencias económicas. Las diferencias futbolísticas en el continente dejan al fútbol chileno en segundo o tercer lugar, no hay por qué mentirle al hincha sobre eso", subraya el Rey del Metro Cuadrado.

"Para pasar de fase en la Copa Libertadores, Colo Colo tiene que jugar los noventa minutos al máximo de su ritmo, si quiere lograr algo. No hay que engañar a la gente, Colo Colo necesita conocimiento de la Copa Libertadores", recalca el histórico ariete.

Finalmente, pide una manito del arbitraje nacional. "Existe otro problema: aquí en Chile los árbitros cobran todo, a nivel de Copa Libertadores no te cobran nada. Los rivales entran más fuerte, el ritmo es diferente, te pegan más, te meten más el cuerpo... hay muchas cosas futbolisticas en que no solamente Colo Colo, todos los equipos chilenos están atrasados. Por eso no pasan ni una ronda", completa.