La marraqueta es uno de los elementos infaltables en la mesa del chileno y motivo de más de un debate. Unos le llaman pan francés; otros, pan batido. Unos dicen que una marraqueta es un "potito"; otros que es la pieza entera. Pero una de las polémicas más eternas es la que protagoniza Colo Colo y el sempiterno entrenador Luis Álamos.

El hombre que articuló el Ballet Azul en los 60 iluminó al Cacique desde 1972, y llenó estadios con un equipo arrollador, que los más grandes recitan de memoria: Onzari, Galindo, Rafael González, Rubilar, Leonel Herrera, Guillermo Páez, Chamaco Valdés, Caszely, Messen, Beyruth y Leonardo Véliz. Un año después, serían subcampeones de América.

El Zorro Álamos lanzó su frase más recordada en 1973. "Cuando Colo Colo gana, la marraqueta es más grande y el té más dulce", asegura Carlitos Caszely. Pero Roberto Álamos, hijo del DT, asegura que su padre habló de una "marraqueta más blanda". Y otros varios miles sentencian que se trata de una "marraqueta más crujiente".

Este lunes, el histórico entrenador estará en la mente y en la mesa de millones. Así lo cree el presidente de los panaderos chilenos agrupados en Fechipan, Marcelo Gálvez, quien explica la leyenda. "Soy colocolino y esa frase es de don Luis Álamos", responde de inmediato al llamado de Redgol. "Los panaderos son de Unión y soy minoría en el gremio", asume.

"Escuché por primera vez esa frase cuando era chico, por ahí por 1973 o 1974... y yo creo lo mismo, porque la marraqueta es el pan popular. Además, para ser un pan corriente, es un pan de muy buena calidad", se explaya el reconocido dueño de la Panadería Egaña, en Peñalolén, y autor del libro "Siglo XX: Historia de nuestra panadería".

"Una de las cualidades de la marraqueta es que sea crujiente. Cuando gana Colo Colo, la gente está más feliz y su primera comida después del domingo triunfal es una marraqueta con te, por lo tanto la gente lo encuentra un manjar", explica el panadero Gálvez, antes de revelar su lado más fanático.

"Vi debutar a Mario Galindo. Siempre me gustó su técnica y que jugara con las medias abajo. Cuando yo jugaba, siempre me bajaba las medias para imitarlo. Era en esos torneos hexagonales que se hacían en esos años. ¿Mi jugador favorito de este Colo Colo? Ahora creo que Esteban Pavez le da al equipo el equilibrio que no tenia el año pasado", puntualiza.

Colo Colo completó una campaña prácticamente sin baches esta temporada, que le permite coronarse campeón dos fechas antes del término del torneo, con una diferencia de once y doce puntos sobre sus escoltas, Ñublense y Curicó Unido. El Cacique le ganó 2-0 a Coquimbo Unido en el norte y consiguió la diferencia irremontable para bajar la estrella 33.