Pablo Solari enaltece a Colo Colo: "Compito con los mejores delanteros del fútbol chileno"

Colo Colo ha tenido un irregular arranque en el Campeonato Nacional, y viene de perder en un polémico encuentro ante Palestino, donde el árbitro Fernando Véjar no cobró un penal para los albos, lo que desató la rabia en el Cacique.

El juvenil argentino del elenco blanco Pablo Solari asistió este martes a conferencia de prensa, donde analizó el momento personal que atraviesa y la lucha por la titularidad en el club de Macul.

El puntero perdió el puesto con Marcos Bolados, ya que el ex Antofagasta es el actual acompañante de Iván Morales en la ofensiva del Popular.

"La confianza del entrenador siempre la tuve. Compito con los mejores delanteros que hay en el fútbol chileno, es una competencia muy sana. Donde me toque jugar voy a tratar de sumar. Estoy bien y feliz en Colo Colo. Seguiré trabajando, porque todavía queda muchas cosas para mejora", explicó.

Solari jugando ante Palestino - AgenciaUno

Luego, fue consultado acerca si se siente el salvador de Colo Colo, por su gol ante Universidad de Concepción en el partido por el descenso.

"No me siento salvador de nada. El equipo sacó adelanto la situación. Va a pasar que habrá partidos donde no juegue, porque compito con los mejores delanteros del fútbol chileno", agregó.