Comisión de árbitros congela a Fernando Véjar luego de su polémico arbitraje en el triunfo de Colo Colo ante Palestino

Palestino le ganó 2-1 a Colo Colo pero al parecer el triunfo baisano pasó a segundo plano por lo sucedido en el minuto 81 del partido cuando Cristián Suárez saltó a cabecear un balón con su brazo extendido y le dio a Gabriel Costa.

El árbitro Fernando Véjar dejó pasar la jugada y aunque lo llamó el VAR, el colegiado se mantuvo en la decisión de no cobrar la falta máxima.

Jorge Osorio, presidente del comité arbitral, emitió una declaración donde expresa que el juez se equivocó al no cobrar penal y es un hecho que será sancionado y no podrá dirigir los próximos encuentros.

La polémica jugada entre Suárez y Costa (Pantallazo TNT)

"Luego de la revisión, el árbitro mantiene su decisión original de no cobrar penal. A juicio de la comisión de árbitros, esta decisión es una acción imprudente por parte del defensor y debió ser sancionada con tiro penal. Hemos detectado que debemos mejorar en entregar imágenes más aclaratorias a los árbitros en el momento que esté en la zona de revisión", aseguró el mandamás de los hombres de negro.

Esta situación no es nueva y ya le pasó a Francisco Gilabert, que no cobró un penal en favor de Colo Colo en el duelo ante Cobresal en el estadio Monumental y no dirigió durante tres fechas.

Más allá de la decisión que tomará el cuerpo arbitral, el partido entre los albos y Palestino aún no termina, porque el informe de Véjar fue categórico respecto a lo sucedido post encuentro y al hecho de que había un candado en su camarín.