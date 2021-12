El meta Franco Torgnascioli conversó con Deportes en Agricultura sobre los incentivos que pueden llegar por la definición del campeonato, aunque aseguró que a Viña no han mandado nada. Pese a todo, luego de que le leyeran una nota de Redgol, supo que es algo penado por el reglamento, cuando pensaba que no era ilegal.

El tema del hombre del maletín ha estado caliente en la definición del Campeonato Nacional, más aún cuando Universidad Católica y Colo Colo llegan luchando por el título a la última fecha del torneo.

Por lo mismo, cuando la UC enfrenta a Everton en Viña del Mar, el portero Fracno Torgnascioli asegura que es algo que sabe que existe, aunque dice que en estos momentos a Viña del Mar no ha llegado nada para incentivarlos.

"Lo he dicho sinceramente, no me motiva el dinero. Se usan muchos premios que los clubes te ofrecen, tu club mismo cuando vas a jugar te da premios por objetivos. Cuando uno va a jugar un partido es imposible estar pensando en un incentivo económico, como jugador no me motiva. Se que existe, en nuestro caso no hemos tenido ningún incentivo, que yo esté enterado. Somos profesionales, la realidad es que por más incentivo no es más importante que el rendimiento que puedas tener o la imagen que dejes dentro de un campo, la plata no te motiva. Hablo por mi, capaz que a otro le motiva", cuenta Torgnascioli en Deportes en Agricultura.

En ese sentido, teniendo en cuenta su carrera de 31 años, el uruguayo comenta cómo ha vivido este tipo de situaciones en otros equipos, o lo que le han comentado sobre hechos parecidos.

"He estado en planteles que llegan propuestas, tengo entendido que no es ilegal, son incentivos para ganar. Lo que es ilegal es ofrecer dinero para perder, pero lo de más vale todo. Son estrategias que hacen otros clubes para conseguir cosas, estoy de acuerdo que hayan incentivos, no estoy para nada en contra, porque no es ilegal ofrecer para que el equipo gane y uno juega para ganar", detalla el meta.

Eso sí, pese al discurso, en el programa leyeron una nota de Redgoldonde se especificaba las penas del infierno por aceptar o proponer incentivos, los que están especificados en el Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP, que lo hace en el Título V, artículo 68°, que enumera las conductas que atentan contra el Fair Play.

"Pero qué bueno y qué suerte que no hubo incentivo, pero que bueno saber porque pensé que era legal y si me hubiese ofrecido habría dicho que sí, inocentemente. No nos metemos en ese problema, imagina meterte en un problema cuando no te interesa o no te motiva, así qué bueno saberlo. Es un dato importante", se informó por la prensa el arquero ruletero.