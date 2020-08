Bruno Romo: "Le tengo mucho cariño a Colo Colo, pero jugaría en Universidad de Chile o Católica"

Bruno Romo dejó Deportes Antofagasta para jugar por el Juárez en la primera división de México y desde tierras aztecas hace una importante confesión.

El formado en Colo Colo sigue sintiendo los colores albos, pero asume que si recibiera una oferta el día de mañana de una de las Universidades, no tendría problema en jugar en esos equipos.

"Le tengo mucho cariño a Colo Colo, pero soy un jugador profesional y no me cierro a la posibilidad de jugar en otro equipo, como Universidad de Chile o Universidad Católica. Hoy estoy en México y no quiero volver a Chile en muchos años", aseguró en conversación con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV.

Y recordando sus años en el Cacique, Romo cuenta que "mi contrato en ColoColo terminó seis meses antes. Tuve un problema humano con Omar Labruna. La forma en que manejó las cosas no me pareció y yo decidí salir de Colo Colo. Luego, el tiempo me dio la razón y él salió del club por algo extrafutbolístico".

Sobre su aventura en tierras aztecas, Romo cuenta que "mi llegada a México es en mi mejor momento de madurez futbolística y personalidad. Esto me ha permitido rendir de la mejor manera".