Bruno Barticciotto aclaró el video que se viralizó en redes sociales, donde parecía decirle no a un interés desde Colo Colo. El ariete dijo que el momento se sacó de contexto y que no le ha cerrado las puertas a ningún club.

Bruno Barticciotto aclara respuesta viralizada y supuesto no a Colo Colo: "No le he cerrado las puertas a ningún club"

Bruno Barticciotto fue uno de los nombres que acudió este jueves a la premiación oficial del fútbol chileno. El delantero de Palestino participó de la gala que entregaría los galardones a los mejores de la temporada, donde fue víctima de un momento que se sacó de contexto.

Bruno, junto a Marcelo Barticciotto, fue entrevistado por la transmisión oficial del evento. Ahí, el ariete conversó con la periodista Melina Noto, quien le consultó si le gustaría seguir el camino que hizo su padre en Colo Colo. En un inicio, solo se escuchó un "no" por un problema de audio.

Aunque el delantero luego dijo que "no sé si en Colo Colo, sino que seguir su carrera exitosa. Más que en un club en específico, intentar repetir lo que hizo", las redes sociales se quedaron solo con su respuesta negativa y varios aseguraban que, con esto, el delantero hacía un desaire al interés del Cacique.

Ahora, fue el mismo jugador quien usó sus redes sociales para despejar las dudas que dejó el viralizado momento. "Quiero aclarar algo, ayer se hizo viral una respuesta mía en la gala donde yo decía No a si me gustaría seguir los pasos de mi papá en Colo Colo. Al momento de responder, se cortó el audio y solo se escuchó un "no" que lo están sacando de contexto", comentó.

"Mi intención era decir que más allá del club, me gustaría tener una carrera exitosa como la que tuvo él, pero nunca quise decir que no y quiero aclarar que no le he cerrado las puertas a ningún club, además que estoy muy feliz de pertenecer a Palestino", cerró el delantero. La mitad de su pase ya fue adquirido por el cuadro árabe.