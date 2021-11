Brayan Cortés ha tenido su esperada revancha en Colo Colo esta temporada. El arquero por fin tomó la confianza que esperaban en la institución bajo los tres palos y ha sido fundamental para que el Cacique se mantenga peleando el título del Campeonato Nacional.

El guardameta albo pasó de haber peleado el descenso ha ser una de las claves para que el equipo luche en la cima del torneo. Su rendimiento ha maravillado a todos, al punto de ganarse su regreso a la selección chilena y hasta tener chances de partir al extranjero.

Así lo señaló el preparador de arqueros de Colo Colo, Jorge Martínez, quien días atrás en conversación con DaleAlbo aseguró que le queda poco en el Monumental. "Tengo la fe tremenda de que Cortés va a ser vendido este año. Creo que muy pronto no vamos a tenerlo, porque todos los días me sorprende muchísimo, el nivel de exigencia, lo profesional que está".

Este jueves el guardameta enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y abordó sus opciones de salir fuera del país. "Obviamente me gustaría partir, pero hoy estoy acá, en Colo Colo. Estoy feliz y disfrutando cada momento, no me imagino a futuro".

Eso sí, Cortés enfatiza en que sueña con una experiencia afuera, pero primero debe cumplir con el Cacique. "Están las ganas y los deseos, hay una meta por lograr, pero hoy estoy acá. Mi sueño es ser campeón con Colo Colo, más allá no puedo decir".

En caso de que salga al término de la temporada, en el cuadro albo deberán pensar en un nuevo nombre para su portería. Omar Carabalí tuvo su esperado debut ante la ausencia de Brayan con la Roja y respondió de gran manera, ganándose los elogios de sus compañeros.

"Con Omar tenemos una relación muy linda y no solo con él, con todos los arqueros. Tenemos una competencia sana y competitiva, eso hace que pese a no jugar en todo el año, hacerlo muy bien. Estoy feliz por él, por el grupo. Van a ir saliendo jugadores en partidos importantes, me siento contento por él porque tuvo una paciencia enorme. Tiene la capacidad para ser el primer arquero de Colo Colo fácil", recalcó el Indio.

La pena de la selección tras el duelo con Ecuador

Brayan Cortés no sumó minutos, pero estuvo presente en la última jornada de eliminatorias junto a la selección chilena y fue testigo de lo ocurrido ante Ecuador. La derrota y la mala suerte, con expulsión de Arturo Vidal y lesiones de Eugenio Mena con Alexis Sánchez incluida, dejó un sabor amargo en el plantel.

"Mi vuelta es una felicidad enorme, es un orgullo estar en la selección. Es una de las metas que me propuse. Siempre estar ahí es un agrado, con grandes personas", señaló para luego contar el ambiente tras la noche amarga en San Carlos de Apoquindo.

"El último partido fue complicado y con una tristeza enrome. De local, con nuestra gente, uno quiere dejar los tres puntos, pero fue un partido extraño, que no nos favoreció, pero seguimos en la lucha y la ilusión de ir por ese Mundial", cerró.