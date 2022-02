Colo Colo y Universidad de Chile darán vida a una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno en marzo, en el marco de la quinta jornada del Campeonato Nacional, instancia que podría jugarse sin público debido al mal comprotamiento de parte de la hinchada alba.

En las últimas horas las alarmas se encendieron en Macul, luego de que el árbitro Juan Ignacio Lara entregara un durísimo informe por los hechos de violencia ocurridos durante el empate del Cacique y Audax.

Con dicho antecedente sobre la mesa, los comandados por Gustavo Quinteros arriesgan una fuerte sanción, que puede ir desde una amonestación hasta la realización de partidos sin gente en las tribunas.

En ese contexto, y ante el riesgo de jugar el Superclásico sin público, Brayan Cortés alzó la voz este martes en rueda de prensa, pidiéndole al puñado de hinchas violentos que revisen su comportamiento.

"Es una lastima lo que pasó. Solo queda hacer un llamado a los hinchas a mantener la compostura. No es favorable no contar con ellos, es un apoyo. Se viene el clásico y esperemos tenerlos acá en el Monumental. Esperemos que lo que pasó ante Audax Italiano no vuelva a ocurrir", comentó.

En la misma línea el portero de la selección chilena agregó que "sería una lástima estar sin nuestra gente ante la U. Para nosotros es importante el aliento, pero con lo que pasó el sábado se está fallando".

"Estamos conscientes de lo que puede pasar y solo quedar hacer un llamado a los hinchas para que se comporten", dijo el cuidatubos albo.

Por último, Brayan Cortés cerró aclarando que "no sé si el club (Colo Colo) tiene mucho que ver en esto. Solo depende de nosotros, de los hinchas y de disfrutar el espectáculo como corresponde".