El ex Católica y actual comentarista deportivo, Joselo Villanueva, criticó al entrenador de Colo Colo por su insistencia en pedir refuerzos.

Colo Colo inició el Campeonato Nacional con algo de irregularidad, sumando un triunfo y dos empates y su entrenador, Gustavo Quinteros, asegurando en diversas ocasiones que le gustaría contar con otro refuerzo.

Fue precisamente tras la igualdad con Audax Italiano donde el estratega reveló que un nuevo fichaje sería ideal para sumar al plantel, lo que hizo al retirado futbolista y hoy comentarista, José Luis Villanueva, perder la paciencia.

En el panel de ESPN el otrora Universidad Católica le paró los carros a Quinteros, alabando su calidad como deté pero criticando sus declaraciones.

“Basta de pedir jugadores. Viejo, hazte cargo de tu equipo, hazlo jugar bien, eres un muy buen entrenador, tienes una trayectoria que te respalda. Sácales rendimiento, ¿qué es eso de no me está resultado uno y vamos a traer a otro?”, lanzó.

Villanueva explicó que “en un buen gestionador de grupos, su labor es elevar el rendimiento de los que tiene, después, a final de año veremos, pero basta de esta posición (de pedir refuerzos)".

"A mí me llama mucho la atención que es casi como que él no estuviera confiando en sus capacidades, que todo tenga que venir de afuera. Eres es un muy buen entrenador, sácale rendimiento a tu equipo”, complementó.

Por último, José Luis Villanueva compartió un feroz pero realista análisis, reflexionando en el presente de Colo Colo.

“Ahora, así como análisis macro, qué llamativo como en dos semanas Colo Colo pasó de ser el súper favorito del fútbol chileno, dicho por casi todo el mundo -menos yo, por lo que me putearon todos-, a que hoy le faltan refuerzos”.

Villagol concluyó asegurando que “hasta jugadores del plantel de Colo Colo se molestaron por que yo había dicho que cómo no iba a ser el principal candidato al título el tetracampeón del fútbol chileno. Es una cosa de continuidad, pero como que nos da miedo decir algo que no le vaya a gustar al hincha de Colo Colo. Me llama mucho la atención”.