Colo Colo lleva cinco unidades en tres partidos jugados en este arranque del Campeonato Nacional, lo que preocupa a sus hinchas pues la Universidad Católica ya le sacó cuatro puntos de ventaja. A eso se le suma que el elenco no logra plasmar un buen juego durante largos pasajes del partido.

Esa es la lectura del comentarista de ESPN Felipe Bianchi, quien escanea a este Cacique modelo 2022 y detecta varias falencias que Gustavo Quinteros no ha sabido arreglar.

"Hay algo no resuelto, porque Colo Colo no logra rehacer su superioridad de los primeros minutos cuando los rivales le leen el juego. Más que un tema físico, le están leyendo el juego. Ante eso no está resuelto desde la mirada de Quinteros el Plan B o el Plan C", comienza diciendo.

Luego el Premio Nacional de Periodismo Deportivo detalló que "si el tema fuera que algunos jugadores están pasando por un mal momento como el mismo Quinteros dice, ya sea por Costa o Solari, cuál es el plan si no funciona", y ante eso planteó una interrogante: "¿Los cambias por alguien en la misma función, y entra un jugador que hará exactamente lo mismo más fresco, o cambias la estructura?"

Ahí es donde cree que el DT tiene que hacer cirugía con el equipo. "Debe dejar de jugar con los dos jugadores de contención y retrasar a Gil, volver a poner a Costa en la posición que debe jugar que es más como enganche detrás del 9 y no abierto por una banda. Hay jugadores que no están en el puesto que mejor rinden", explicó.

Ahondó en que "Gil debe volver a jugar como mixto, pero no conductor ni ser el que da el último pase entre líneas. Debe definir Quinteros cómo va a parar el equipo, porque ya al final del año anterior y al comienzo de este que ya le saben jugar a Colo Colo. Debe hacer algún cambio táctico para que le resulte. Necesita un generador de juego tipo Carlo Villanueva y que a los costados vayan Bolados y Solari y no Costa, o el chico nuevo (Cristián) Zavala, alguien de esas características para correr a Costa al medio. También debe ver si va a jugar Pavez más uno al medio, y que defina si será Gil, Fuentes o Pizarro".

Bianchi sostiene que "está poco definido Colo Colo en cuanto a las soluciones del técnico cuando el rival le toma la mano. Los dos partidos empatados fueron iguales y eso mismo pasaba el año pasado. Los primeros tiempos, los primeros 20 minutos, pasa por encima a cualquier equipo con mucha entrega y presión alta. Pero después le terminan leyendo el juego y no sabe cómo salir. No sé si sea un tema físico, me da la impresión que es más que eso".

Finalmente puso énfasis en que "tampoco está resuelto el tema del Sub 21. Hasta el partido con Audax se decía que no armaba su equipo ideal porque debía poner un Sub 21, pero con Audax quedó claro que no es ese el tema porque tuvo los mismos problemas sin un juvenil".