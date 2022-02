Colo Colo volvió a resignar puntos en el Campeonato Nacional, porque ahora empató como local ante Audax Italiano en el estadio Monumental, en un encuentro que bien pudo resolver en el arranque con dos penales.

En el Cacique falló un tiro desde los 12 pasos Gabriel Costa, que aparte hizo un bajísimo partido, situación que analizó el estratega Gustavo Quinteros, finalizado el compromiso.

"Hoy no está en su mejor momento, pero hay que apoyarlo y darle confianza en los próximos partidos para que vuelva a su mejor nivel. Es lo único que me preocupa, levantar el ánimo de jugadores importantes que no están en su mejor momento", dijo el argentino nacionalizado boliviano.

Acerca de lo ocurrido en la cancha indicó que "fue un partido parecido al anterior. Tendríamos que haberlo definido en el primer tiempo, con el penal o la otra situación de Costa. En el segundo tiempo también tuvimos dos. Nos está costando definir, meterla. Lo bueno es que el equipo genera situaciones, genera más que los rivales. Nuestro trabajo debe enfocarse en la definición, en la precisión. Lo único que tenemos que corregir es la precisión, la claridad y la definición".

"Estamos tranquilos porque superamos a los rivales, tenemos más llegadas que los rivales. Todos los partidos hacemos goles, pero no lo suficientes para cerrar los partidos. Hay que estar más tranquilos y trabajar en la definición. Me preocuparía mucho si no llegáramos o no tuviéramos funcionamiento, pero hoy generamos cuatro o cinco muy claras. Sí me preocupa no convertir", agregó.

Como es habitual, Quinteros habló de refuerzos, aunque aclaró que no llegará ningún otro futbolista al Monumental.

"Ya no se puede, porque el jugador que pretendíamos está con contrato en otro club y no puede venir. Estoy conforme con el plantel. Hay que mejorar y trabajar en la generación, elaboración de juego y esos sectores donde hay que encontrar el funcionamiento, además de la definición", cerró.