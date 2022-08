Brayan Cortés no quedó nada conforme con la derrota postrera que sufrió Colo Colo frente a Unión La Calera. De hecho, el portero titular del Cacique asumió su responsabilidad por el primero de los goles que Christian Vilches anotó para amargarle la tarde-noche al cómodo líder que tiene el Campeonato Nacional 2022.

Ya más en frío, el golero formado en Deportes Iquique conversó con Pelotazo al Vacío y repasó parte de su carrera, que registra pasos por La Roja Sub 20, los Dragones Celestes y los albos, además de seis partidos por la selección chilena absoluta, cuatro de ellos en las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar.

"Llegar a Colo Colo fue uno de los grandes sueños que me ha tocado vivir: me ha hecho crecer como persona y jugador, conocí a grandes jugadores y cuerpos técnicos que me han favorecido un montón. Y sin duda es una mejor vitrina para la selección, que uno siempre quiere estar ahí", afirmó el Indio, como es conocido en el plantel del cuadro popular.

De todas maneras, Cortés piensa que su ciclo en el estadio Monumental está más cerca del final, aunque renovó su contrato hasta 2024 con la institución a la que llegó en 2018. "Aún no he logrado nada, puedo decir que estoy tranquilo y trato de mejorar día a día para lograr uno de mis sueños: ir a jugar a Europa en el futuro. Creo que sí, sería una gran satisfacción salir campeón con Colo Colo e irme. Es lo que ando buscando: ganar un título y poder cumplir uno de mis sueños para que salga algo afuera", aseguró el golero de 27 años.

Claudio Bravo y Marc-André ter Stegen, dos referentes de Cortés

Brayan Cortés por cierto que ha recibido enseñanzas de Claudio Bravo, el legendario portero bicampeón de América con la Roja. "Pese a que es chileno, es uno de mis referentes. Sería lindo estar allá en algún equipo", afirmó el iquiqueño en torno a la opción de jugar en La Liga de España. Por estos días, el experimentado guardavallas milita en el Betis de Manuel Pellegrini, aunque no ha podido ser inscrito el Girona mostró interés en ficharlo.

Pero hay otro que le sirve de modelo. "Ter Stegen. Me gusta mucho su estilo de juego, me encanta cómo resuelve dentro de la cancha y me llama mucho la atención", sentenció Brayan Cortés en alusión al golero que ataja en el Barcelona de España.