Brayan Cortés asume su responsabilidad en la derrota de Colo Colo: “No fue foul, me siento responsable”

Colo Colo perdió ante Unión La Calera sufriendo, una vez más, por las pelotas paradas. Tras ser eliminado vía ese expediente de la Copa Chile por Ñublense, el Cacique se inclinó con dos cabezazos calcados de Christian Vilches. Para su DT, Gustavo Quinteros, el partido pasó exclusivamente por esa faceta y aseguró que fueron superiores a su rival.

Y, ante esto, Brayan Cortés hizo un mea culpa, sobre todo por el primer tanto. “Fueron dos pelotas paradas que nos costaron mucho, es doloroso. Con Ñublense nos pasó lo mismo, son cosas repetitivas que hay que corregir. Ahora nos toca perder en el Campeonato Nacional, veníamos por los tres puntos, con toda la motivación. Colo Colo siempre propuso fútbol y por ese lado me quedo tranquilo, fuimos protagonistas, pero se gana con goles. El primero siento que choco una muralla, pero no fue foul. Son errores puntuales y asumo mi responsabilidad. Pero no pasa nada, seguimos buscando el título, estas cosas pasan. Hay que poner más ojo”, comentó el Indio a DaleAlbo.

“Quizás pesa el saber que podíamos quedar a 12 puntos, nos queríamos escapar, pero ya está. Ahora toca corregir los errores puntuales que nos han hecho perder estos partidos. Me siento responsable, pero son cosas que pueden pasar. No lo esperábamos en este partido, pero vamos a estar más atentos. Hay que cambiar el chip y levantar cabeza, no se ha muerto nadie”, abundó.

Finalmente, Cortés dijo que “no sé si es bueno tener pocos partidos en septiembre, todos preferimos jugar, pero son cosas que escapan a nuestras manos. Toca corregir, meter trabajo y seguir sumando. Acá no se acaba el mundo, Colo Colo seguirá siendo el protagonista que fue durante todo el partido, perdimos por errores puntuales”.