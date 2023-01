El ex entrenador de Colo Colo y la selección chilena, Claudio Borghi, no quiere que el delantero argentino Juan Martín Lucero regrese al Cacique. Su caso será analizado por la Comisión Fútbol de Blanco y Negro.

Un violento portazo le dio Claudio Borghi a Juan Martín Lucero, en la polémica por la escapada del delantero argentino de Colo Colo. El goleador pretendía fichar con Fortaleza de Brasil, pese a la existencia de un contrato vigente hasta 2025 con el conjunto popular.

Y el Bichi no tuvo pelos en la lengua. En TNT Sports, el ex entrenador de Colo Colo que fuera tetracampeón entre 2006 y 2007 criticó duramente al trasandino. "No hay posibilidad de que se quede", sentenció el campeón del mundo en 1986.

"Lucero vino a una situación conveniente para él, a un equipo que lo quería, titular y que se ganó con todos los méritos necesarios. Ahora, no hay cláusula de salida y eso me llama la atención. Una multa en un contrato existe”, puntualizó Borghi en abierto reproche al ariete que marcó 24 goles en 39 partidos con el cuadro popular.

"Los hinchas tenemos que dejar de comernos los mocos"



Pero lo que más molestó a Borghi fue la identificación con Colo Colo que mostró Juan Martín Lucero, que quedó reducida a nada después de la oferta de Brasil. "Yo lo sigo en redes sociales y lo vi en Qatar con camisetas de Colo Colo para acá, para allá, en la piscina y llega una oferta y lo primero que hace es salir", criticó el DT.

En ese sentido, el Bichi hizo un llamado a los aficionados. "Nosotros los hinchas tenemos que dejar de comernos los moquitos cuando vienen los jugadores. Dos partidos, se besan el escudo y dicen 'soy colocolino'. Y después se rajan (se van) con una facilidad tremenda", condenó el ex delantero.

En consecuencia, Borghi dejó completamente cerrada la opción de que Lucero pueda regresar al cuadro maculino. "Yo creo que las ofertas son aprovechables, pero siempre y cuando estén las posibilidades de estas ofertas. Acá el problema es que para mí ya se tiene que ir. No hay posibilidad que se quede", completó.

El caso de Juan Martín Lucero será analizado al interior de la Comisión de Fútbol de Blanco y Negro, mientras Fortaleza parece haber retrocedido en el interés del jugador y desistido de la posibilidad de contratarlo para la temporada 2023.