La historia de Colo Colo y Juan Martín Lucero pasó de amor a odio. Luego de que el jugador no se presentara a la pretemporada apelando a una supuesta cláusula que le permitiría partir a Fortaleza de Brasil, el club anunció que llegará hasta última instancia para que se respete el contrato.

Y las condenas siguen cayendo para el goleador del Cacique, que aportó con 15 conquistas en la campaña hacia la estrella 33. Ahora, fue Patricio Yáñez desde su micrófono en Deportes en Agricultura quien pidió que se le cierren las puertas del club, independiente de lo que pase con el fichaje.

"Lucero se tiene que ir sí o sí. Es impresentable que un jugador que le pagaron 450 mil dólares hace pocas semanas y que Daniel Morón se haya juntado con él en varias oportunidades para decirle que lo que hacía es incorrecto, lo haya seguido haciendo, mandando una carta a última hora", comentó.

"Entiendo que a lo mejor él sale con ganancia, pero... Da lo mismo la institución, cualquiera se tiene que respetar. Me parece que está mal asesorado. De esta forma ensucia todo lo que había hecho no solo como jugador, todo lo que había aportado al fútbol chileno", siguió.

"No debe continuar un jugador que actúa de esta forma, no hay otra lectura", recalcó. "Hace solo unas semanas, Colo Colo ya le pagó 450 mil dólares al jugador, no al club. Hay que ser muy cara dura, de verdad lo digo. Esto no se puede hacer en ninguna institución", agregó.

"A mí me dijeron que se revisó el contrato por todos lados, que no hay cláusula. Me dijeron, 'el único que va a perder acá será Lucero'. No se puede permitir que un contrato se vulnere de esta forma, eso me preocupa a mí, independiente de la institución que sea", cerró.