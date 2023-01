La teleserie del verano que protagonizan Juan Martín Lucero y Colo Colo no tendrá final feliz. O al menos, eso es lo que parece en virtud del pie de guerra que ha tomado el Cacique frente a la decisión del delantero de no presentarse a la pretemporada alba, apelando una controvertirda cláusula de contrato que le permitiría partir al Fortaleza de Brasil.

Y uno de los indignados es Eugenio Salinas, quien en su espacio en Bío Bío Deportes criticó duramente al goleador trasandino y pidió que Colo Colo le cierre completamente las puertas a un posible regreso del autor de 24 goles en 39 partidos oficiales con el Cacique, al margen de la decisión que tome el equipo brasileño.

"¡No! Colo Colo no puede aceptar que Lucero vuelva. Colo Colo no puede aceptar que vuelva un futbolista que ha jugado con la institución. Colo Colo tiene que enfocarse en hacer valer los aspectos legales de este contrato que ha sido incumplido", sentenció Keno Trotamundos, en drástica negativa.

Keno Salinas cree que Colo Colo debe salvaguardar su propio prestigio frente a la acción de Juan Martín Lucero de no presentarse a la pretemporada que se inició oficialmente hace ina semana, y seguir los canales legales para que se respeten sus derechos. "A donde sea que tenga que ir Colo Colo, que vaya", puntualiza.

"Pero no puede aceptar que cualquier jugador -y no sólo Lucero y no sólo Colo Colo: cualquier jugador y cualquier club que se precie de ser una institución grande-; pero en este caso Colo Colo no puede permitir que un jugador como Lucero, que más encima se había ganado el cariño de la hinchada, haga lo que acaba de hacer", profundizó Keno.

Finalmente, el comunicador le envió un mensaje al técnico Gustavo Quinteros, uno de los grandes afectados por la decisión de Lucero en plena conformación del plantel de Colo Colo. "Punto final, fuera. Lucero no puede estar. El técnico tiene que entender que no puede seguir", completó Salinas.

Colo Colo se mantiene en pretemporada en Argentina y ya prepara su primer amistoso formal, el próximo sábado ante Racing Club. Luego vendrá el estreno oficial con la disputa de la Supercopa de Chile ante Magallanes en Viña del Mar, el próximo domingo 15 de enero, a las 18:00 horas.